Про це йдеться в оприлюдненому зверненні на сайті організації

Статус кандидата в члени Європейського Союзу вимагає від України прозорого та динамічного процесу впорядкування та оновлення медійного законодавства.

Набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу вимагає від України ухвалення демократичного, сучасного та дієвого законодавства у сфері медіа. Зокрема, в рекомендації Європейської комісії щодо майбутнього членства України в ЄС міститься вимога до нашої держави «подолати вплив корисливих інтересів шляхом ухвалення закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ». Ухвалення законодавства про медіа, яке враховує вимоги Директиви №1808/2018/ЄС, упорядковує українське законодавство відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи та наближає його до правової бази Євросоюзу — одне із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Законопроєкт "Про медіа" №2693-д з 2019 року чекає на перше читання. Ще 14 липня 2020 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проєкт та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу в першому читанні та врахувати надані комітетом пропозиції.

Заява голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про намір парламенту "працювати в турборежимі, аби до 2025 року виконати всі зобов’язання для членства в ЄС", з одного боку, дає надію на розблокування цього та інших важливих законопроєктів, які давно час ухвалити. З іншого боку, є небезпека ухвалення цих законодавчих актів поспіхом, у кулуарному режимі.

Ми, громадські та медійні організації, закликаємо керівництво держави та Верховну Раду без зволікання відновити прозорий процес підготовки нового законодавства про медіа за участю експертної спільноти, громадських організацій та фахових медійників. Запровадження нових механізмів регулювання у сфері медіа, критично важливій для функціонування демократії, повинне відбуватись із урахуванням реалій та інтересів медійної спільноти, організацій громадянського суспільства, балансу прав і свобод з необхідністю відповідати на виклики, які для України становить інформаційна та збройна агресія Росії.

Незалежна медійна рада запрошує інші громадські та медійні організації приєднатися до цього заклику та висловлює готовність брати участь в обговоренні та вдосконаленні нового законодавства про медіа.

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