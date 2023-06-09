Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Зафіксовано пошкодження 2 об'єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також унаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Триває ліквідація наслідків", - ідеться в повідомленні.

Раніше про стан енергосистеми України та наявні відключення повідомляли в Укренерго.