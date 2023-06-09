Нічний ворожий обстріл пошкодив об'єкти газової інфраструктури в двох областях України
Обстріл України, який російська окупаційна армія здійснила в ніч на 9 червня, пошкодив об'єкти газової інфраструктури в Житомирській і Запорізькій областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Зафіксовано пошкодження 2 об'єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також унаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Триває ліквідація наслідків", - ідеться в повідомленні.
Раніше про стан енергосистеми України та наявні відключення повідомляли в Укренерго.
- У ніч на 9 червня ворог випустив 6 крилатих ракет та 16 ударних дронів по території України. ЗСУ вдалося знищити 4 ракети Х-101/Х-555 і 10 ударних дронів.
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