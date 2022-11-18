Нідерланди викликають російського посла через позицію РФ у справі збиття боїнга рейсу MH17
Нідерланди збираються викликати російського посла, який має пояснити звинувачення у тому, що судовий процес у справі MH17 "проігнорував принципи неупередженості"
Про це повідомляє Parool.
"У відповідь на вирок МЗС Росії заявив, що шкодує, що суд "проігнорував принципи неупередженості у справі MH17". Росіяни також називають це рішення політично вмотивованим. Росія не має наміру екстрадувати громадян, засуджених заочно", - йдеться в матеріалі видання.
Тому після засідання Ради міністрів Нідерландів 18 листопада міністр закордонних справ Вопке Гукстра заявив, що Росія "некоректно і непристойно виражається щодо правової системи Нідерландів". За його словами, "світ перекинувся з ніг на голову, а реакція РФ є "неприйнятною, якщо не зважати на те, що Росія нині порушує всі принципи закону та міжнародного права".
За словами Гукстри, дуже важливо, щоб Нідерланди відреагували на російську позицію.
"Ми не повинні дозволити цьому піти нашим шляхом. Ми також повинні показати найближчим родичам, що ми дотримуємося тут trias politica (принцип розділення державної влади на виконавчу, судову й законодавчу, - ред.)", - наголосив він.
- Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримав розслідування катастрофи MH17.
- 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17.
- 16 липня 2022 року ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
- 17 листопада суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії "ДНР" та Ігор Гіркін і його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення
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