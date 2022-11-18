Про це повідомляє Parool.

"У відповідь на вирок МЗС Росії заявив, що шкодує, що суд "проігнорував принципи неупередженості у справі MH17". Росіяни також називають це рішення політично вмотивованим. Росія не має наміру екстрадувати громадян, засуджених заочно", - йдеться в матеріалі видання.

Тому після засідання Ради міністрів Нідерландів 18 листопада міністр закордонних справ Вопке Гукстра заявив, що Росія "некоректно і непристойно виражається щодо правової системи Нідерландів". За його словами, "світ перекинувся з ніг на голову, а реакція РФ є "неприйнятною, якщо не зважати на те, що Росія нині порушує всі принципи закону та міжнародного права".

За словами Гукстри, дуже важливо, щоб Нідерланди відреагували на російську позицію.

"Ми не повинні дозволити цьому піти нашим шляхом. Ми також повинні показати найближчим родичам, що ми дотримуємося тут trias politica (принцип розділення державної влади на виконавчу, судову й законодавчу, - ред.)", - наголосив він.

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