Ніхто не може бути зацікавлений у війні в Європі, - тренер "Манчестер Юнайтед" відреагував на агресію РФ

Про це повідомляє Sky Sports News.



Рангніка запитали про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга і він вважає, що цим питанням мають займатись УЄФА та політики.



"Вирішенням цього питання мають займатись УЄФА і, можливо, навіть політики. Ми всі сподіваємося, не лише у Британії, а й у всій Європі, і навіть у всьому світі, що ситуація нормалізується. Ніхто не може бути зацікавлений у війні у Європі. Це важливіше за гру Ліги чемпіонів", – сказав тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік.



Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.

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