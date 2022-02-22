Ніхто не може бути зацікавлений у війні в Європі, - тренер "Манчестер Юнайтед" відреагував на агресію РФ
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік вважає, що ніхто не може бути зацікавленим у війні в Європі
Про це повідомляє Sky Sports News.
Рангніка запитали про можливе перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга і він вважає, що цим питанням мають займатись УЄФА та політики.
"Вирішенням цього питання мають займатись УЄФА і, можливо, навіть політики. Ми всі сподіваємося, не лише у Британії, а й у всій Європі, і навіть у всьому світі, що ситуація нормалізується. Ніхто не може бути зацікавлений у війні у Європі. Це важливіше за гру Ліги чемпіонів", – сказав тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік.
Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.
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