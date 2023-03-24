Про це 24 березня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Розвиток, відновлення нових територій, звичайно, це та тема, яка цілодобово перебуває під контролем президента, тому він вирішив особисто все подивитися на місці", - сказав Пєсков.

На запитання про те, чи турбувалися у Кремлі про безпеку російського лідера, Пєсков відповів, що "ніхто не посивів".