"Ніхто не посивів": у Кремлі прокоментували поїздку Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя
У Кремлі заявили, буцімто президент РФ Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області, аби проконтролювати його відновлення
Про це 24 березня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
"Розвиток, відновлення нових територій, звичайно, це та тема, яка цілодобово перебуває під контролем президента, тому він вирішив особисто все подивитися на місці", - сказав Пєсков.
На запитання про те, чи турбувалися у Кремлі про безпеку російського лідера, Пєсков відповів, що "ніхто не посивів".
- Російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь.
- У Міноборони України, коментуючи цю поїздку, зазначили, що Путін прибув до Маріуполя вночі, аби приховати справжній стан міста.
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