English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
Ексклюзив

Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова

15 серпня, 2022 понедiлок
14:35
війна з Росією Путін

Професорка, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що війна Росії проти України обʼєднала українську націю, як ніколи раніше

Таку думку вона висловила в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"30 грудня 2022 року буде сторіччя утворення СРСР. Дуже вірогідно, що Путін трактує себе як збиратель земель і ця дата для нього дуже важлива. До того ж він і всі розуміли, що Україна віддаляється від Росії. Не так географічно, як ментально. І це важливіше, ніж вступ України до НАТО та ЄС. Українці нарешті зрозуміли, що вони не є росіянами. Саме це, безперечно, почало тривожити Путіна", - пояснила Лібанова.

Професорка наголосила, що агресія Росії проти України об'єднала українську націю.

"Ми заплатили дуже велику ціну за обʼєднання України. Я взагалі вважаю, що ніхто не зробив більше для об'єднання України, ніж Путін. І ми заплатили за це фантастичну ціну. Це правда. Проте в результаті ми отримали абсолютно неочікуване єднання української нації. Я не переконана, що це збережеться на такому рівні після війни.Скоріше за все не збережеться. Однак сьогодні ми маємо цілком згуртовану та єдину націю, яка протистоїть окупантам", - додала вона.

  • 7 серпня військовий експерт Михайло Притула заявив, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна. "Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента", - зауважив він.
  • 12 серпня Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії у режимі відеоконференцзв'язку, доповідачем на ній виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
ЄС
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
окупанти
НАТО
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Автор Христина Парубій
14 серпня, 2022 неділя
Герої України. Вивів з оточення понад три сотні воїнів свого батальйону: комбат 24-ї ОМБР Сергій Мазорчук (Ірис)
Андрій Піонтковський
14 серпня, 2022 неділя
Ядерна катастрофа - це продумана акція, яку Путін збирається повісити на Україну, - Піонтковський
Арсеній Яценюк
13 серпня, 2022 субота
Яценюк підтримав заяву телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Портникова
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.02
    Купівля 39.02
    Продаж 39.83
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
15 серпня
14:56
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
14:54
Володимир Сівкович
ДБР завершило розслідування щодо Сівковича про розгін студентів на Майдані, справу передадуть до суду
14:47
Франція
Франція готова допомогти в розмінуванні деокупованих територій України
14:43
артустановка з трофейної техніки
"Нищимо ворога його ж зброєю": українські військові створили протитанкову артустановку з трофейної техніки окупантів
14:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
14:36
Роман Маселко
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
14:35
Воєнний стан
Рада продовжила дію воєнного стану в Україні
14:32
АЗС на Буковині
"Державі, що воює, потрібні гроші": експерт пояснив, як нові акцизи вплинуть на вартість пального
14:19
рубль
За роботу в Україні окупанти пропонують російським чиновникам подвійний оклад у рублях і надбавки в гривнях, - розвідка
14:13
Польща
"Ми боремося за нашу і вашу свободу": Залужний привітав поляків із Днем Війська Польського
14:02
Оновлено
обстріл Харкова
Росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, є поранені
13:57
Косово
У Косово через енергетичну кризу починають відключати електроенергію
13:56
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Фактор ЗСУ може стати наріжним каменем у формуванні майбутньої архітектури безпеки Європи, - політолог Цибулько
13:50
Пес Патрон
Укрпошта випустить марку із зображенням пса-сапера Патрона
13:46
Ілон Маск
Компанія Ілона Маска чипуватиме людей з обмеженими можливостями: імпланти стимулюватимуть активність мозку
13:39
референдум
З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
13:28
Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва
Україна здобула сьоме золото ЧЄ з водних видів спорту
13:25
Мінветеранів
Складова системи "Е-ветеран": запрацював реєстр надавачів послуг із психологічної реабілітації
12:58
"Намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва": СБУ видворила з України російських кримінальних авторитетів
12:57
затримання, Одеса
Збирав розвіддані про переміщення ЗСУ та резервні аеродроми. СБУ викрила агента спецслужб РФ на Одещині
12:45
пожежники
На Донеччині росіяни поранили двох рятувальників, які гасили пожежу. Їх госпіталізували
12:43
Володимир Зеленський під час звернення
Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ у Києві та трьох областях
12:37
Сергій Марченко
Бюджет на 2023 рік буде "надзвичайно жорсткий", - міністр фінансів Марченко
12:25
ракета
Окупанти обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру
12:24
Ексклюзив
Сербія
Сербія почала дистанціюватися від путінського режиму, - політолог-міжнародник Воля
12:17
кібератака
Українська ІТ-армія завдала кіберударів по онлайн-ресурсах Пенсійного фонду РФ та паралізувала роботу російської пошти
12:14
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Україні та Європі потрібно сформувати новий уряд РФ, - ексдепутат держдуми Пономарьов
12:04
Латвія
Латвія відновлює програму з реабілітації поранених українських військових
12:02
Ексклюзив
День Незалежності
У День Незалежності ми маємо бути готові до провокацій в Україні та на Заході, - представник ГУР Юсов
11:53
"Маріуполь" - "Динамо"
Стало відомо, хто транслюватиме матчі чемпіонату України з футболу
11:35
збили російський вертоліт Ка-52
Українські повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донеччині
11:23
Залишаючи Ірпінь
"Залишаючи Ірпінь": фільм польського журналіста про евакуацію на Київщині став доступний для перегляду в Україні
11:21
Джеймс Гетфілд та Франческа Гетфілд, Metallica
Лідер гурту Metallica розлучився після 25 років шлюбу
11:17
Ексклюзив
ЗАЕС
Окупанти замінували деякі об'єкти на ЗАЕС та намагаються по них влучити, щоб створити провокацію, - депутат облради Лишенко
11:10
Ексклюзив
Жигімантас Павіліоніс
Литва приймає тих, хто бореться проти режиму Лукашенка та Путіна, - литовський дипломат Павіліоніс
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в обмінниках України здорожчав: яка вартість 15 серпня
10:44
опалення
"Прошу підготувати теплий одяг та ковдри": Кличко розповів, якою взимку буде температура в оселях киян
10:36
Ексклюзив
Мелітополь
Мелітопольців відправляють в фільтраційні табори лише за український прапор в домівках, - мер Федоров
10:34
Миколаїв, обстріли
Пошкоджено готель та навчальний заклад: вночі росіяни накрили вогнем Миколаїв
10:29
Ексклюзив
російська література в школі
Дайте шанс шкільному вчителю, або Не чіпляйтеся за поли Булгакова!..
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV