Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова

Таку думку вона висловила в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"30 грудня 2022 року буде сторіччя утворення СРСР. Дуже вірогідно, що Путін трактує себе як збиратель земель і ця дата для нього дуже важлива. До того ж він і всі розуміли, що Україна віддаляється від Росії. Не так географічно, як ментально. І це важливіше, ніж вступ України до НАТО та ЄС. Українці нарешті зрозуміли, що вони не є росіянами. Саме це, безперечно, почало тривожити Путіна", - пояснила Лібанова.

Професорка наголосила, що агресія Росії проти України об'єднала українську націю.

"Ми заплатили дуже велику ціну за обʼєднання України. Я взагалі вважаю, що ніхто не зробив більше для об'єднання України, ніж Путін. І ми заплатили за це фантастичну ціну. Це правда. Проте в результаті ми отримали абсолютно неочікуване єднання української нації. Я не переконана, що це збережеться на такому рівні після війни.Скоріше за все не збережеться. Однак сьогодні ми маємо цілком згуртовану та єдину націю, яка протистоїть окупантам", - додала вона.

7 серпня військовий експерт Михайло Притула заявив, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна. "Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента", - зауважив він.

12 серпня Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії у режимі відеоконференцзв'язку, доповідачем на ній виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу