Ніхто не зробив більше для обʼєднання України, ніж Путін, - академік НАН України Лібанова
Професорка, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що війна Росії проти України обʼєднала українську націю, як ніколи раніше
Таку думку вона висловила в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"30 грудня 2022 року буде сторіччя утворення СРСР. Дуже вірогідно, що Путін трактує себе як збиратель земель і ця дата для нього дуже важлива. До того ж він і всі розуміли, що Україна віддаляється від Росії. Не так географічно, як ментально. І це важливіше, ніж вступ України до НАТО та ЄС. Українці нарешті зрозуміли, що вони не є росіянами. Саме це, безперечно, почало тривожити Путіна", - пояснила Лібанова.
Професорка наголосила, що агресія Росії проти України об'єднала українську націю.
"Ми заплатили дуже велику ціну за обʼєднання України. Я взагалі вважаю, що ніхто не зробив більше для об'єднання України, ніж Путін. І ми заплатили за це фантастичну ціну. Це правда. Проте в результаті ми отримали абсолютно неочікуване єднання української нації. Я не переконана, що це збережеться на такому рівні після війни.Скоріше за все не збережеться. Однак сьогодні ми маємо цілком згуртовану та єдину націю, яка протистоїть окупантам", - додала вона.
- 7 серпня військовий експерт Михайло Притула заявив, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна. "Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента", - зауважив він.
- 12 серпня Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії у режимі відеоконференцзв'язку, доповідачем на ній виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу
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