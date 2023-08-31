"Ніколи не покину свою країну": Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін

Про це український лідер розповів в інтерв’ю португальському виданню RTP.

2024-й має стати роком виборів, але, за словами Зеленського, Конституція не передбачає їхнє проведення в умовах воєнного стану.

"Юридично ми зараз не маємо права проводити вибори", - наголошує він, але каже, що "готовий вносити зміни в законодавство".

"У 2024 році, якщо продовжуватиметься війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну ", - заявив президент.

Відповідаючи на запитання про страх програшу на виборах, Зеленський сказав: "Я нічого не боюся".

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Водночас сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ.

До повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року 62,5% громадян не підтримували ідею, щоб Зеленський балотувався на другий президентський термін на виборах у 2024 році.