Про це повідомляють в AFP.

"Дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримають міжнародний захист у Німеччині, – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Кожен, хто сміливо виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування".

Нагадаємо, Шольц заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми РФ про приєднання територій України.

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