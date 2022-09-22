Німеччина готова прийняти російських дезертирів, – міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
Німеччина готова за певних обставин прийняти дезертирів з російської армії та противників режиму Путіна
Про це повідомляють в AFP.
"Дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримають міжнародний захист у Німеччині, – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Кожен, хто сміливо виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування".
- Нагадаємо, Шольц заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми РФ про приєднання територій України.
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