Про це повідомляє видання Spiegel.

"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми не можуть бути прийняті", - заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку.

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Він наголосив, що на них не поширюється "міжнародне право та домовленості, досягнуті міжнародним товариством".

1 вересня стало відомо, що російська влада відклала на невизначений термін проведення референдумів про "приєднання до Росії" самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

8 вересня, було відомо, що на території Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до "референдумів", окупанти вимагають у людей, які виїхали, повернутися до 1 жовтня, інакше "націоналізують" житло.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

19 вересня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що незаконний "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації у РФ.

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