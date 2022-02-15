Німеччина має змінити дипломатичну позицію через звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" в день перемовин Шольц-Путін, - нардеп Тарасенко

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що Держдума виконала команду Путіна. Вона виключно може діяти за вказівкою Путіна та ФСБ. Чомусь це прив'язано до візиту канцлера Німеччини Шольца. Я вважаю, що Путін показав йому "Вибач, ти мені не товариш". На дипломатичній мові це означає: "Я тебе не поважаю". Дивна позиція, бо Німеччина в даному випадку займала позицію нейтралітету", - сказав нардеп.



Тарасенко вважає, що це має позицію Німеччини в дипломатичному вимірі.



"Я маю надію, що вона має змінитись, якщо Німеччина має свою гідність до країни. Насправді, стільки

років битися як переговорник і миротворець, говорити, що потрібно виконати Мінські угоди, провести деесклацію. А в один момент Росія говорить: "Ніякої деескалації не потрібно, ми визнаємо незалежними ці території, це дві незалежні країни". Фактично таким чином, Росія втручається у конституційний склад іншої держави. Вона визнає, що завдяки Збройним силам Росії ми втратили території. Я вважаю, що це підтвердження продовження своїх злочинних дій", - підсумував він.



15 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц здійснив візит до Москви.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою" і заявив, що це зупинить процес Мінських домовленостей