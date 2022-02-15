Німеччина має змінити дипломатичну позицію через звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" в день перемовин Шольц-Путін, - нардеп Тарасенко
Народний депутат Тарас Тарасенко вважає можливе визнання Росією терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами є продовженням злочинних дій РФ стосовно України
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Я думаю, що Держдума виконала команду Путіна. Вона виключно може діяти за вказівкою Путіна та ФСБ. Чомусь це прив'язано до візиту канцлера Німеччини Шольца. Я вважаю, що Путін показав йому "Вибач, ти мені не товариш". На дипломатичній мові це означає: "Я тебе не поважаю". Дивна позиція, бо Німеччина в даному випадку займала позицію нейтралітету", - сказав нардеп.
Тарасенко вважає, що це має позицію Німеччини в дипломатичному вимірі.
"Я маю надію, що вона має змінитись, якщо Німеччина має свою гідність до країни. Насправді, стільки
років битися як переговорник і миротворець, говорити, що потрібно виконати Мінські угоди, провести деесклацію. А в один момент Росія говорить: "Ніякої деескалації не потрібно, ми визнаємо незалежними ці території, це дві незалежні країни". Фактично таким чином, Росія втручається у конституційний склад іншої держави. Вона визнає, що завдяки Збройним силам Росії ми втратили території. Я вважаю, що це підтвердження продовження своїх злочинних дій", - підсумував він.
15 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц здійснив візит до Москви.
- Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою" і заявив, що це зупинить процес Мінських домовленостей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе