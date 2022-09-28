Німеччина передає Україні розвіддані про військо РФ від початку літа, – Die Zeit

Про це повідомило німецьке видання Zeit із посиланням на джерела у спецслужбах Німеччини.

За інформацією видання, Федеральний уряд Німеччини постачає Україні не лише військову техніку, а й інформацію спецслужб, яка може бути використана у військових цілях. Мова про супутникові знімки, перехоплені радіоповідомлення, телефонні розмови. Результати аналізів і розвідки, включно з геоданими, можуть допомогти у планування війни та допомогти українській армії оцінити боєздатність і моральний стан російських підрозділів або перевірити їхні позиції. Проте, як наголошують у виданні, ця інформація не допомагає безпосередньо коригувати удари ЗСУ по військах РФ.

Федеральна служба розвідки Німеччини у травні навіть замовила експертизу "юридичної допустимості передачі цільової інформації в Україну". За її підсумками дійшли висновку, що передача даних відбувається згідно із законом і не означає, що Німеччина є стороною конфлікту відповідно до міжнародного права.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати

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