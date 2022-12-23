Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає RND.

"Під час поставки Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо передати, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", - сказала вона.

Саме так Бербок відреагувала на обіцянку США президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона передати у рамках допомоги озброєнням Patriot. Бундесвер також має цю оборонну зброю і лише недавно запевнив Варшаву, що у Польщі буде розгорнуто три системи. Проте, представник уряду Штеффен Хебестрайт нещодавно дав зрозуміти, що для України більше немає доступних ЗРК.

Проте Німеччина вже поставила інші типи зенітної зброї, зокрема систему Iris-T, яка може захистити ціле місто від повітряних атак. Крім того, у розпорядження ЗСУ було передано 30 зенітних танків типу Gepard.

Наразі планується постачання ще трьох систем Iris-T та ще семи Gepard.

Як відомо, загалом Німеччина підтримала Україну зброєю та військовою технікою на суму понад 2 мільярди євро.

15 грудня Німеччина оголосила про передачу Україні ракет для систем ППО IRIS-T.

Вже 22 грудня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall за дорученням уряду ФРН відправив в Україну партію військових вантажних авто високої прохідності MAN HX 8×8.

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