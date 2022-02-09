Німеччина підтвердила зустріч радників Нормандського формату 10 лютого, головною темою будуть Мінські угоди

Про це повідомляє Укрінформ.

"Можу підтвердити зустріч політичних радників Нормандського формату 10.02 в Берліні", - заявив Бюхнер.

Речник зазначив, що ці переговори будуть продовженням тих, які пройшли в Парижі 26 січня. За словами Бюхнера, під час перемовин у Франції стало чітко зрозуміло, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди засадою для подальших переговорів.

"Усі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей в поглядах для подальшого поступу. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів", - додав речник німецького уряду.

Водночас Бюхнер заявив, що Німеччина є дуже ангажованою у Нормандському форматі і має велику відповідальність. А разом з Францією країна, за його словами, робить великий внесок у деескалацію напруженості в Україні та навколо неї. Речник додав, що на його думку гуманітарна ситуація на Донбасі є гнітючою.

"Ми потребуємо врешті-решт поступу у виконанні Мінських угод", - сказав Бюхнер і додав, що Німеччина вітає всі кроки, які "ведуть у правильному напрямку".

За інформацією видання, зустріч радників запланована на 13:00 за берлінським часом.

