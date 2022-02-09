Німеччина підтвердила зустріч радників Нормандського формату 10 лютого, головною темою будуть Мінські угоди
Речник федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив, що зустріч радників Нормандського формату пройде у Берліні у четвер, 10 лютого
Про це повідомляє Укрінформ.
"Можу підтвердити зустріч політичних радників Нормандського формату 10.02 в Берліні", - заявив Бюхнер.
Речник зазначив, що ці переговори будуть продовженням тих, які пройшли в Парижі 26 січня. За словами Бюхнера, під час перемовин у Франції стало чітко зрозуміло, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди засадою для подальших переговорів.
"Усі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей в поглядах для подальшого поступу. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів", - додав речник німецького уряду.
Водночас Бюхнер заявив, що Німеччина є дуже ангажованою у Нормандському форматі і має велику відповідальність. А разом з Францією країна, за його словами, робить великий внесок у деескалацію напруженості в Україні та навколо неї. Речник додав, що на його думку гуманітарна ситуація на Донбасі є гнітючою.
"Ми потребуємо врешті-решт поступу у виконанні Мінських угод", - сказав Бюхнер і додав, що Німеччина вітає всі кроки, які "ведуть у правильному напрямку".
За інформацією видання, зустріч радників запланована на 13:00 за берлінським часом.
- Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.
- 8 лютого нрезидент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".
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