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Німеччина почне розслідування на "Північному потоці-1" за допомогою робота й дронів

22 жовтня, 2022 субота
17:54
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1" за допомогою дронів "Антон" і "Луїзе" та робота ROV Phoca

Про це повідомляє BILD.

Зазначається, що у Балтійському морі німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1". Ця експедиція підготовлена вченими Інституту Geomar центру імені Гельмгольця з вивчення океанів і в ній залучені два німецькі підводні дрони "Антон" і "Луїзе" та робот ROV Phoca.

До експедиції вчені наукового центру в Кілі готувалися цілий місяць. За допомогою техніки, яка застосовується для пошуку старих мін і торпед, фахівці вивчать хімічні сполуки, типові для вибухових речовин.

Поки що йдеться лише про дослідження в акваторії Німеччини. Вибухи на газопроводі "Північний потік-2" сталися у данській акваторії.

Відомо, що операцію з дослідження пробоїн на "Північному потоці-1" очолив генеральний прокурор ФРН. У дослідній місії брали участь науково-дослідний корабель Alkor, який використовується інститутом Geomar, а також судна федеральної поліції.

  • 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
  • Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • 5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.
  • Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

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Новини
Німеччина
Північний потік
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