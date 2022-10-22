Про це повідомляє BILD.

Зазначається, що у Балтійському морі німецькі вчені починають досліджувати причини пробоїн на газопроводі "Північний потік-1". Ця експедиція підготовлена вченими Інституту Geomar центру імені Гельмгольця з вивчення океанів і в ній залучені два німецькі підводні дрони "Антон" і "Луїзе" та робот ROV Phoca.

До експедиції вчені наукового центру в Кілі готувалися цілий місяць. За допомогою техніки, яка застосовується для пошуку старих мін і торпед, фахівці вивчать хімічні сполуки, типові для вибухових речовин.

Поки що йдеться лише про дослідження в акваторії Німеччини. Вибухи на газопроводі "Північний потік-2" сталися у данській акваторії.

Відомо, що операцію з дослідження пробоїн на "Північному потоці-1" очолив генеральний прокурор ФРН. У дослідній місії брали участь науково-дослідний корабель Alkor, який використовується інститутом Geomar, а також судна федеральної поліції.

26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

5 жовтня речник Путіна заявив: Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках". Хоча досі її ніхто навіть не мав наміру залучати до цього.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb