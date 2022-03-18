Німеччина цього року готова замістити половину російського газу
Німеччина може замінити близько половини свого імпорту природного газу з Росії в цьому році в разі припинення поставок
Таку оцінку дала Асоціація комунальних підприємств BDEW, передає Reuters.
Група, що представляє 1900 операторів газо-, електро- і водопостачання, повідомила, що, за даними її джерел, частка Росії в газопостачанні Німеччини в січні-березні, становила 40%. За оцінками аналітиків і комунальних служб, у грудні минулого року ця частка становила понад 50%.
"Сьогодні близько 50% російського природного газу може бути замінено або заміщено в короткостроковій перспективі. Це відповідає приблизно 20% річної потреби Німеччини в газі", – заявили в асоціації
Зазначають, що у Німеччини є доступ до електроенергії, одержуваної з вугілля, атомної енергії, вітрової та сонячної енергії. Внутрішнє споживання газу в Німеччині торік склало 100 млрд кубометрів, що на 6,4% менше, ніж у 2020 році.
BDEW наразі бачить потенціал для скорочення і заміни використання газу на 15% в секторі домашнього опалення, в той час, як малий бізнес і сфера послуг можуть заощадити 10%, а важка промисловість – 8%, і в майбутньому можна досягти більшого.
- Нагадаємо, Україна переконує країни світи ввести повне ембарго на постачання нафти та газу із Росії.
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