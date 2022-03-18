Німеччина цього року готова замістити половину російського газу

Таку оцінку дала Асоціація комунальних підприємств BDEW, передає Reuters.

Група, що представляє 1900 операторів газо-, електро- і водопостачання, повідомила, що, за даними її джерел, частка Росії в газопостачанні Німеччини в січні-березні, становила 40%. За оцінками аналітиків і комунальних служб, у грудні минулого року ця частка становила понад 50%.

"Сьогодні близько 50% російського природного газу може бути замінено або заміщено в короткостроковій перспективі. Це відповідає приблизно 20% річної потреби Німеччини в газі", – заявили в асоціації

Зазначають, що у Німеччини є доступ до електроенергії, одержуваної з вугілля, атомної енергії, вітрової та сонячної енергії. Внутрішнє споживання газу в Німеччині торік склало 100 млрд кубометрів, що на 6,4% менше, ніж у 2020 році.

BDEW наразі бачить потенціал для скорочення і заміни використання газу на 15% в секторі домашнього опалення, в той час, як малий бізнес і сфера послуг можуть заощадити 10%, а важка промисловість – 8%, і в майбутньому можна досягти більшого.

Нагадаємо, Україна переконує країни світи ввести повне ембарго на постачання нафти та газу із Росії.