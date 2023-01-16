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Німеччина за останні місяці змогла відновити свою реальну роль у європейській політиці, - дипломат Харченко

16 січня, 2023 понедiлок
14:04
Світ Німеччина Україна

Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний та повноважний Посол України зазначив, що є відчуття на позитивні новини з Німеччини щодо ухвалення рішень по наданню важкою військової техніки Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вірю у здоровий глузд та розуміння німецького уряду. Німеччина пройшла великий шлях за останні місяці у відновленні реальної своєї ролі в європейській політиці, а також позбувається тих "скелетів у шафах", які протягом 70 років "мира й дружби" з Радянським Союзом  зробили Німеччину такою, якою вона є сьогодні", - прокоментував дипломат.

Ігор Харченко зауважив, що вважає надзвичайно важливою новиною, яку оприлюднили у німецькому Deutsche Welle пару тижнів тому, що сьогодні залежність Німеччини від російських енергоносіїв дорівнює нулю.

"Німеччина – це педантизм, акуратність, точність, і якщо ми очікуємо на ухвалення рішень щодо важкої військової техніки, яке нам би хотілося, аби це було трохи швидше, то у мене є відчуття, що ми маємо чекати на позитивні новини", - зазначив Харченко.

  • 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

  • Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

  • Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України

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