Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України
Німеччина незабаром погодиться на відправку танків Leopard 2 до України
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Bloomberg.
Польща має намір поставити в Україну "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, який польський уряд постійно критикує за повільність підтримки України важким озброєнням.
"Нам потрібно отримати згоду Німеччини... Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко", - сказав Моравецький.
Bloomberg з посиланням на двох офіційних осіб пише, що Німеччина збирається ухвалити рішення про перекидання танків в Україну цього тижня.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
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