Про це інформує американська компанія Sempra Energy.

"RWE Supply & Trading і Sempra Infrastructure підписали головну угоду про постачання скрапленого природного газу для портфеля європейського комунального підприємства RWE з проєкту скрапленого природного газу Порт-Артур у Техасі, США. Умови передбачають переговори та завершення остаточного 15-річного контракту на поставку та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн на рік" – йдеться в повідомленні.

Компанія RWE може доставити газ в будь-яку точку світу. Андре Страке, генеральний директор RWE Supply & Trading запевнив:

"Як RWE, ми дуже раді об’єднати зусилля з Sempra Infrastructure, однією з провідних компаній у сфері інфраструктури СПГ у США. Це партнерство сприятиме диверсифікації портфелю поставок газу RWE та Німеччини і, таким чином, підвищить безпеку постачання в Європі на довгостроковій основі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держава планує реалізовувати проєкти у сфері енергії з Сенегалом на тлі вторгнення Росії в Україну.

Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру.

Згодом Італія домовилася про поступове нарощування поставок блакитного палива з Анголи.

Норвезька Equinor передала Роснафті свої частки участі у чотирьох російських спільних підприємствах і звільняється від усіх майбутніх зобов'язань.

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