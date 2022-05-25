Німеччина закуповуватиме скраплений газ у США
Американська компанія Sempra Energy продаватиме близько 2,25 млн тонн скрапленого газу на рік німецькому виробнику електроенергії RWE AG, який намагається відмовитися від російського ресурсу
Про це інформує американська компанія Sempra Energy.
"RWE Supply & Trading і Sempra Infrastructure підписали головну угоду про постачання скрапленого природного газу для портфеля європейського комунального підприємства RWE з проєкту скрапленого природного газу Порт-Артур у Техасі, США. Умови передбачають переговори та завершення остаточного 15-річного контракту на поставку та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн на рік" – йдеться в повідомленні.
Компанія RWE може доставити газ в будь-яку точку світу. Андре Страке, генеральний директор RWE Supply & Trading запевнив:
"Як RWE, ми дуже раді об’єднати зусилля з Sempra Infrastructure, однією з провідних компаній у сфері інфраструктури СПГ у США. Це партнерство сприятиме диверсифікації портфелю поставок газу RWE та Німеччини і, таким чином, підвищить безпеку постачання в Європі на довгостроковій основі".
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