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Німецькі підприємці об'єднуються для допомоги українцям

10 березня, 2022 четвер
13:06
війна з Росією

Приватна німецька інвестиційна компанія Gigahertz Ventures виступила організатором допомоги біженцям з України

"Наша компанія спеціалізується на інвестиціях і раніше не мала досвіду організації гуманітарної допомоги або вирішення логістичних завдань, - каже партнер і CEO Gigahertz Ventures Стефан Шандера, - Проте ми бачимо, що в такий час не можна бути осторонь і тому всі свої сили направили на допомогу біженцям. Заради України та спільно з українцями ми за кілька днів розібралися у всьому і перебудувалися".

Як перший крок Gigahertz Ventures купила два комфортабельні автобуси Mercedes Connecto і отримала від німецьких благодійників ще один, на яких біженці зможуть евакуюватися з гарячих точок України до Європи.

Перші автобуси від Gigahertz Ventures приїхали до України 10 березня. Місткість автобусів – близько 50 місць. Мета німецьких підприємців — найближчим часом передати Україні хоча б від 20 таких автобусів. Але що більше, то краще.

За даними ООН, від початку російської агресії Україну залишило 2,2 млн. громадян. Якщо конфлікт затягнеться, кількість біженців може сягнути 7 млн.

Евакуація з деяких сіл і міст зараз дуже важка - у багатьох українців, які бажають вибратися, немає транспорту, щоб виїхати.

"Нам також пишуть українці і просять купити та привезти їм ці автобуси. Декому потрібні не гроші, а сам транспорт та організація процесу", - говорить Стефан Шандера. Кількість тих, хто потребує евакуації, набагато більше можливостей українських транспортних компаній. Часто не вистачає ні автобусів, ні машин.

Компанія Gigahertz Ventures висловлює подяку українцям, які надали допомогу та консультації. "Без українських фахівців ми б не змогли це зробити - вони всі справжні герої!", - каже Стефан Шандера.

Проект автобусами також здійснюється за підтримки благодійного фонду “Джерело Відродження” (CHARITY FOUNDATION “SOURCE OF REVIVAL”) та International Chamber of Commerce Ukraine. "Ми готові співпрацювати з усіма, кому це зараз потрібно", - говорить голова фонду CFSR Людмила Нечипоренко.

Ви можете звертатися з питань евакуаційних автобусів сюди bus@gigahertz.ventures.

Шандера каже, що багато німців стали писати Gigahertz Ventures і хочуть допомагати не лише грошима, а й працювати шоферами, волонтерами та всіляко допомагати українцям.

Компанія Gigahertz Ventures звертається до фахівців з логістики, які готові допомагати німцям в організації доставки та інших видів гуманітарної допомоги.

Німеччина
евакуація
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