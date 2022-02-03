Німецький уряд назвав заборону мовлення DW в Росії "політичною реакцією"

Про це йдеться на сайті німецького уряду.



"Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії та закриття офісу в Москві абсолютно неприйнятні", - заявила міністерка культури і масових комунікацій Клаудія Рот.



Вона додала, що рішення німецької сторони заборонити мовлення RT DE без ліцензії не можна порівнювати із забороною DW, який мав ліцензію на мовлення в РФ.



"Це зовсім інша ситуація. DW також організований незалежно від держави. Це означає, що, на відміну від RT DE, німецька держава не має ніякого впливу на телеканал. Тому я настійно закликаю російську сторону не використовувати проблеми з ліцензуванням телеканалу RT для політичної реакції", - заявила Рот.

Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.

3 лютого 2022 Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ.