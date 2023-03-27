Нищимо вороже ДРГ на вулицях Бахмута, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко (Стоун) зазначив, що противник кидає в бій вже нові резерви
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Бахмуті почалася гостра фаза. Попри чисельні втрати, ворог продовжує наступати. Росіяни кидають у бій вже нові резерви. Противник кидає у бій парашутно-десантні й артилерійські бригади та намагається тиснути з південного сходу на Бахмут. Бої точаться в районі південних воріт Бахмута, ЗСУ гідно дають відсіч. Окупанти намагалися у лоб форсувати річку Бахмутка, але їм це не вдалося", - підкреслив Волощенко (Стоун).
За словами військовослужбовця, ворог намагається зайняти промзону в Бахмуті, але українські захисники тримають й там оборону.
"Противник змінив тактику, росіяни кидають у місто ДРГ. Не знаючи вулиць, ворожі ДРГ проникають у місто й потрапляють у наші засідки. Ми нищимо їх на вулицях самого міста. Противник не має змоги масовано тиснути на нас, вони видихнулися. Цих валових людських атак вже немає. Групами по 10-15 людей ворог намагається пробиратися у місто й гине у бою. Бахмут дає бій, ЗСУ тримаються", - наголосив Волощенко (Стоун).
- Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
- За даними аналітиків ISW, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прагне створити інфоприводи, щоб виправдати неспроможність найманців повністю оточити Бахмут.
- 20 січня видання Politico з'ясувало, що ПВК Вагнера розширює свої гірничодобувні проєкти в Центральноафриканській Республіці, на яких заробляє мільйони доларів.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці, пишуть в Bloomberg.
- 24 березня, українські прикордонники відбили три атаки вагнерівців у Бахмуті.
- Російський диктатор Володимир Путін помилував 5 тис. ув'язнених, в яких звершилися контракти із ПВК Вагнера.
- 26 березня військовослужбовці України ліквідували командира РФ Дмитра Лисицького, який керував атаками наших бійців, оточених в Іловайську.
- 26 березня українські воїни продовжували нищити ворога та відбили понад 60 атак. Крім того, до лікарні окупованого Троїцького доставили сотню загиблих та 140 важкопоранених росіян
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.95
Купівля 37.95Продаж 38.73
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе