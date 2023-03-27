Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Бахмуті почалася гостра фаза. Попри чисельні втрати, ворог продовжує наступати. Росіяни кидають у бій вже нові резерви. Противник кидає у бій парашутно-десантні й артилерійські бригади та намагається тиснути з південного сходу на Бахмут. Бої точаться в районі південних воріт Бахмута, ЗСУ гідно дають відсіч. Окупанти намагалися у лоб форсувати річку Бахмутка, але їм це не вдалося", - підкреслив Волощенко (Стоун).

За словами військовослужбовця, ворог намагається зайняти промзону в Бахмуті, але українські захисники тримають й там оборону.

"Противник змінив тактику, росіяни кидають у місто ДРГ. Не знаючи вулиць, ворожі ДРГ проникають у місто й потрапляють у наші засідки. Ми нищимо їх на вулицях самого міста. Противник не має змоги масовано тиснути на нас, вони видихнулися. Цих валових людських атак вже немає. Групами по 10-15 людей ворог намагається пробиратися у місто й гине у бою. Бахмут дає бій, ЗСУ тримаються", - наголосив Волощенко (Стоун).