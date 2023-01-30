"Ніщо не виключається": Макрон припустив надання Україні винищувачів і назвав можливі умови

Про це повідомляє видання France24.

"Нічого не виключено в принципі", - сказав Макрон після переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, відповідаючи на запитання про можливість постачання винищувачів Україні.

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Зокрема французький президент додав, що будь-які кроки, які вживатимуться, не повинні призводити до ескалації.

29 січня президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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