Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Важко приховувати стан справ. Дійсно ми просуваємось не в бік ворога, а відступаємо. Проте і відступом це назвати важко. Там вже в ЗМІ повідомляють, які села та позиції втрачені, але про це ще зарано говорити. Оскільки існують такі ситуації, коли наші військові відходять на більш укріплені та кращі позиції. Тому нічого суттєвого не відбулося за останні дні. Ми все контролюємо", - розповів Лисенко.

Боєць батальйону "Свобода" зауважив, що місто Бахмут не оточене російськими військами.

"Бахмут контролюють наші війська. Місто зазнає щоденних обстрілів. Ніякі важливі дороги не зайняті ворогом. Ні про яке оточення міста не йде і мови. Це все дійсно провокації російських ЗМІ. Тому не слід вірити російським пропагандистам. В оточенні колись були Севєродонецьк та Рубіжне. Тому повірте я знаю, що це таке оточення", - додав він.

28 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

29 листопада капітан Національної гвардії України Максим Жорін в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що російські війська зазнають величезних втрат під Бахмутом​​​​​

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