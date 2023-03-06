Ніякого зиску Китай з постачання зброї Росії не отримає, - головна консультантка Націнституту стратегічних досліджень
Ніякого зиску Китай з постачання зброї росіянам не отримає - будуть серйозні економічні санкції у техносекторі та торгівлі
Про це у ефірі Еспресо заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.
"Виключати можливість передачі Китаєм зброї Росії не можна. На мій погляд, такий сценарій є дуже малоймовірним. Одна справа, коли Китай підтримує РФ ідеологічно. Це відбувається не від великого бажання та дружби, а тому що, російсько-українська війна розглядається Китаєм у контексті протистояння з Заходом", - зазначила вона.
За словами Гриценко, інша справа, коли мова йде про матеріально-технічну підтримку і пряме включення до конфлікту.
"І ніякого зиску Китай з постачання зброї росіянам не отримає. Будуть серйозні економічні санкції у техносекторі, торгівлі - підвищення тарифів на імпорт товарів. Ніяких бонусів Китай з цього не отримає. З цієї причини, я вважаю, що поставки летальної зброї не є правдоподібним сценарієм на майбутнє", - підсумувала експертка.
- 20 лютого постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги. А 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили.
- 3 березня стало відомо, що Китай розлючений на РФ через те, що їхні дискусії щодо продажу зброї були оприлюднені. А напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
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