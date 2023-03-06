Про це у ефірі Еспресо заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

"Виключати можливість передачі Китаєм зброї Росії не можна. На мій погляд, такий сценарій є дуже малоймовірним. Одна справа, коли Китай підтримує РФ ідеологічно. Це відбувається не від великого бажання та дружби, а тому що, російсько-українська війна розглядається Китаєм у контексті протистояння з Заходом", - зазначила вона.

За словами Гриценко, інша справа, коли мова йде про матеріально-технічну підтримку і пряме включення до конфлікту.

"І ніякого зиску Китай з постачання зброї росіянам не отримає. Будуть серйозні економічні санкції у техносекторі, торгівлі - підвищення тарифів на імпорт товарів. Ніяких бонусів Китай з цього не отримає. З цієї причини, я вважаю, що поставки летальної зброї не є правдоподібним сценарієм на майбутнє", - підсумувала експертка.