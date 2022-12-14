Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих

Про це повідомляє Norway Postsen з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожнього сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - наголосила вона.

Відомо, що загальна вартість мостів становить 30 мільйонів норвезьких крон (близько 3 млн доларів), їх профінансує гуманітарний бюджет Міністерства закордонних справ.

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"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Незабаром уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли", - зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

10 червня Чехія передала Україні понтонні мости для відновлення сполучення із деокупованими територіями

13 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що французька компанія Matiere надасть Україні 36 легко збірних мостів, які встановлять на місці зруйнованих російськими загарбниками переправ.

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