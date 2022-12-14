Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
Україна отримає від Норвегії 10 мостів для заміни зруйнованих, їхня загальна вартість становить 30 мільйонів норвезьких крон
Про це повідомляє Norway Postsen з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожнього сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - наголосила вона.
Відомо, що загальна вартість мостів становить 30 мільйонів норвезьких крон (близько 3 млн доларів), їх профінансує гуманітарний бюджет Міністерства закордонних справ.
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"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Незабаром уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли", - зазначила Аннікен Гуйтфельдт.
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