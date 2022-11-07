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Нова місія МВФ почне роботу 11 листопада: голова НБУ розповів, на які результати очікує

7 листопада, 2022 понедiлок
16:54
Економіка МВФ

Друга місія Міжнародного валютного фонду в Україні почне роботу 11 листопада

Про це на брифінгу 7 листопада повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає "Радіо Свобода".

Він розповів, що у Відні пройшли "не буду казати, що прості, але цілком конструктивні" дискусії щодо важливих для фінансової стабільності України питань.

"Остаточні домовленості буде сформульовано за результатами другої місії, яка почне роботу 11 листопада, ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада. Ці технічні дискусії в тому числі за моєї участі та участі міністра фінансів повинні напрацювати загальний контур моніторингової програми, яка ляже в основу плану дій Національного банку на найближчі роки і стане основою, я сподіваюся, програми розширеного фінансування, на яку команда України... розраховує під час взаємодії з колегами з МВФ", – сказав Пишний.

Він назвав одним із пріоритетів своєї роботи до кінця року переговори із Фондом, які повинні завершитися ухваленням рішення правління МВФ про затвердження параметрів моніторингової програми.

"Ми сподіваємося, що грудень у цьому плані принесе позитивні новини", – наголосив очільник НБУ.

  • 13 жовтня Україні надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від МВФ у рамках Rapid Financing Instrument (RFI).

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