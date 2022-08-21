Нова прем’єрка Франції Елізабет Борн випереджає Макрона в рейтингах, - ЗМІ

Про це повідомило видання Le Journal du Dimanche.

Стало відомо, що рейтинг Макрона, у порівнянні з останнім опитуванням, просів на 1% і становить 37%. При цьому недовіра до французького президента вперше переважає серед усіх соціальних груп, зокрема бізнесменів (втратив 7% довіри), керівників підприємств (5%) і навіть своїх однопартійців (5%).

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Рейтинг Елізабет Борн, яка перебуває на посаді глави уряду Франції лише три місяці, зріс на 3% і становить 41%. Найбільше довіра до Борн зросла серед молоді (+12%), ремісників і торговців (+9%) та однопартійців Макрона (+5%).

Водночас, як зазначає JDD, на рейтинг прем’єрки Франції можуть вплинути ключові голосування в парламенті, заплановані на наступний тиждень. Ідеться про реформу страхування по безробіттю, законопроєкт про перехід на альтернативну енергетику та внесення змін до бюджету.

9 серпня Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну.

19 стало відомо, що глава РФ Путін та президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові обговорили питання Запорізької АЕС.

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