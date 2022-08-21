Нова прем’єрка Франції Елізабет Борн випереджає Макрона в рейтингах, - ЗМІ
Призначена прем’єр-міністром Франції після президентських виборів у травні 2022 року Елізабет Борн випередила Емманюеля Макрона в рейтингах довіри
Про це повідомило видання Le Journal du Dimanche.
Стало відомо, що рейтинг Макрона, у порівнянні з останнім опитуванням, просів на 1% і становить 37%. При цьому недовіра до французького президента вперше переважає серед усіх соціальних груп, зокрема бізнесменів (втратив 7% довіри), керівників підприємств (5%) і навіть своїх однопартійців (5%).
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Рейтинг Елізабет Борн, яка перебуває на посаді глави уряду Франції лише три місяці, зріс на 3% і становить 41%. Найбільше довіра до Борн зросла серед молоді (+12%), ремісників і торговців (+9%) та однопартійців Макрона (+5%).
Водночас, як зазначає JDD, на рейтинг прем’єрки Франції можуть вплинути ключові голосування в парламенті, заплановані на наступний тиждень. Ідеться про реформу страхування по безробіттю, законопроєкт про перехід на альтернативну енергетику та внесення змін до бюджету.
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