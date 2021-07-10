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Нова стратегія нацбезпеки Росії свідчить, що росіяни налякані, Путін будує “залізну завісу” від Заходу, – Орешкін

10 липня, 2021 субота
16:52
Світ

Політолог Дмитро Орешкін вважає, що нова стратегія національної безпеки Російської Федерації є свідченням того, що росіяни налякані, а президент Путін будує “залізну завісу” від Заходу

Про це політолог повідомив у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Нова стратегія національної безпеки Росії звучить жорсткіше, адже в стратегії 2015-го року використовується термін “іноземні партнери” щодо країн Заходу. Зараз же позначено точний крен боротьби з вестернізацією. На мою думку, за цією жорсткі сховано переляк, адже це стратегія ізоляту, стратегія країни, яка боїться всіх навколо, боїться НАТО. Із цього не випливає, що ця країна безпечна. Навпаки, президент Росії Путін як раз казав, що загнаний у кут щур атакує. А от відчуття загнаності в кут у цій стратегії відчутне”, – зазначив Орешкін.

На думку політолога, у новій стратегії національної безпеки Російської Федерації присутня ідеологія залізної завіси: побудувати неприступний редут, захиститися від Заходу, відсидітися.

“І висловлювання Путіна про “один народ”, і сама стратегія є відображенням того, як росіяни бачать картину світу. Це не має жодного відношення до реального стану світу. Такий образ у них в головах. Я так розумію, що в стратегії прописано, чи звучить між рядків: “на повторну експансію сили в нас немає, треба помиритися чи налагодити хороші відносини з Індією та Китаєм, і взагалі, до Європи ми повертаємося броньованою дупою, а широку посмішку даруємо нашим Східним сусідам”. На це треба дивитися в першу чергу”, – повідомив Дмитро Орешкін.

Політолог також зазначив, що міркування Путіна про “єдиний народ” – невігластво. У президент Росії недостатньо ресурсів, щоби цю “благу звістку” спробувати реалізувати, адже агресор не здатний приєднати навіть Білорусь, яка повністю залежить від Росії.

  • Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Сочі домовився із президентом Росії Володимиром Путіним про новий транш кредиту.

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Росія
Китай
Володимир Путін
Антон Борковський
НАТО
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
Дмитро Орешкін
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