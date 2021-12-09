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Нова Зеландія повністю заборонить продаж цигарок для наступних поколінь

9 грудня, 2021 четвер
13:48
Світ

Внаслідок заборони жителі Нової Зеландії, яким зараз 14 або менше років, ніколи не зможуть купити цигарки

Про це повідомляє Reuters.

Жорсткі обмеження уряд Нової Зеландії пояснює тим, що інші заходи, спрямовані на припинення куріння, вимагають занадто багато часу.

Людям віком до 14 років з 2027 року ніколи не буде дозволено купувати цигарки, якщо пропозицію уряду, оприлюднену в четвер 9 грудня, буде реалізовано.

Також нововведення у тихоокеанській країні обмежуватимуть кількість роздрібних продавців, уповноважених продавати тютюн, і вимагатимуть зниження рівня нікотину в усіх продуктах. Обмеження будуть запроваджувати поетапно з 2024 року.

"Ми хочемо переконатися, що молодь ніколи не почне палити, тому вважатимемо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів наступним поколінням", - заявила заступниця міністра охорони здоров’я Нової Зеландії Айша Верралл.

За даними уряду, нині 11,6% усіх новозеландців у віці старше 15 років палять, а серед дорослих маорі (корінний народ Нової Зеландії) частка курців зростає до 29%.

Органи охорони здоров'я позитивно оцінили зусилля уряду, проте роздрібні торговці висловили занепокоєння щодо впливу на їхній бізнес і попередили про розвиток "чорного" ринку.

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тютюн
Нова Зеландія
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