Нова Зеландія виділить $3 млн гуманітарної допомоги українцям

Про це заявила 14 грудня міністерка закордонних справ Наная Магута.

"Нова Зеландія надасть додаткові 3 мільйони через Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби підтримати українців… Це покриє медичні товари та обладнання, силові трансформатори та генератори, аби впоратися з блекаутами, та найнеобхідніші взимку товари для вразливих родин в Україні, такі як їжа, вода та предмети гігієни", – заявила Магута.

Вона додала, що це зобов’язання доповнює 7,93 мільйона доларів, які Нова Зеландія вже надала на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У своїй заяві голова МЗС Нової Зеландії також закликала Росію "негайно припинити спроби використати зиму як зброю проти України".

За даними зовнішньополітичного відомства країни, офіційний Веллінгтон наразі запровадив санкції проти більше ніж 1 200 російських та білоруських громадян і компаній через війну проти України.

У вівторок, 13 грудня, президент Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати запропоновану ним формулу миру щодо розмінування та екологічної безпеки.

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