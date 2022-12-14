Закликав підтримати формулу миру щодо двох складових: Зеленський звернувся до парламенту Нової Зеландії
У вівторок, 13 грудня, президент Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати запропоновану ним формулу миру щодо розмінування та екологічної безпеки
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"Звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії - країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру - того, який стосується екологічної безпеки й розмінування. Нова Зеландія - одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру", - розповів Зеленський.
Президент України зазначив, що станом на зараз 174 тис. кв. км української території забруднені мінами й боєприпасами, які не розірвались, а в акваторіях Чорного та Азовського морів, також забруднених мінами, внаслідок бойових дій та активності російського військового флоту загинули сотні тисяч живих істот.
"Усе це й інші прояви російської екоцидної політики матимуть прямі негативні наслідки для мільйонів людей, для нашого регіону й сусідніх регіонів. Тому я закликаю вас підтримати у вашому парламенті українську формулу миру й розпочати консолідацію світу заради восьмого пункту формули – протидії екоциду. Проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами, щоб світ побачив і цей виклик російської війни. Не буває справжнього миру там, де відбувся екоцид і його наслідки не подолані", - сказав Зеленський у зверненні до новозеландських парламентарів.
- Раніше Зеленський представив українську формулу миру країнам Великої сімки та учасникам Міжнародної організації Франкофонії.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США та решта країн G7 підтримують представлену Зеленським формулу миру, наголосивши, що цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.
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