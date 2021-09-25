Новий фільм Сенцова "Носоріг" отримав першу міжнародну нагороду
Виконавця головної ролі у стрічці українського режисера Олега Сенцова Сергія Філімонова визнали найкращим актором на Міжнародному фестивалі артхаусного кіно у Батумі
Про це повідомляється на сторінці фільму "Носоріг" у facebook.
Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі "Носоріг", було визнано найкращим актором на 15-му Міжнародному фестивалі артхаусного кіно в Батумі у Грузії.
"Носоріг" і ще вісім стрічок взяли участь у міжнародному змаганні. Але саме гра Сергія переконала журі. Ми більш ніж щасливі за головну зірку", – йдеться в повідомленні.
Олег Сенцов додав, що це перша нагорода стрічки.
Світова прем’єра фільму "Носоріг" відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти".
Історія картини "Носоріг" заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой фільму на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німеччини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе