Новий фільм Сенцова "Носоріг" отримав першу міжнародну нагороду

Про це повідомляється на сторінці фільму "Носоріг" у facebook.

Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі "Носоріг", було визнано найкращим актором на 15-му Міжнародному фестивалі артхаусного кіно в Батумі у Грузії.

"Носоріг" і ще вісім стрічок взяли участь у міжнародному змаганні. Але саме гра Сергія переконала журі. Ми більш ніж щасливі за головну зірку", – йдеться в повідомленні.

Олег Сенцов додав, що це перша нагорода стрічки.

Світова прем’єра фільму "Носоріг" відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти".

Історія картини "Носоріг" заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой фільму на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німеччини.

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