Новий пакет санкцій ЄС закриє Росія шляхи обходу обмежень, - міністр Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пʼятий пакет санкцій ЄС проти РФ закриє шляхи обходу обмежень
Про це Кулеба сказав в етері телемарафону, передає Укрінформ.
"Станом на зараз в ЄС запроваджено чотири пакети санкцій, паралельно відбувається реально в щоденному режимі оцінка їх застосування, виявляються прогалини. І от якраз у пʼятому пакеті санкцій, який буде незабаром ухвалений... величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій РФ", - заявив глава МЗС.
За словами Кулеби, з ними спілкуються також американські та британські партнери.
"Не можу розкрити деталі, але скажу, що багато таких шляхів ми закрили на політичному рівні", - сказав Дмитро Кулеба.
- 2 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
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