Новий пакет санкцій ЄС закриє Росія шляхи обходу обмежень, - міністр Кулеба

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону, передає Укрінформ.



"Станом на зараз в ЄС запроваджено чотири пакети санкцій, паралельно відбувається реально в щоденному режимі оцінка їх застосування, виявляються прогалини. І от якраз у пʼятому пакеті санкцій, який буде незабаром ухвалений... величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій РФ", - заявив глава МЗС.



За словами Кулеби, з ними спілкуються також американські та британські партнери.



"Не можу розкрити деталі, але скажу, що багато таких шляхів ми закрили на політичному рівні", - сказав Дмитро Кулеба.

2 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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