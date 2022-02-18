Новий пакет санкцій проти РФ буде жорсткіший, ніж після окупації Криму в 2014 році, - прем'єр Польщі

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Польське радіо.



За його словами, Польща попередила ЄС про загрозу неоімперської політики Росії. Він також повідомив, що надходить більше повідомлень про неминуче вторгнення Росії в Україну.



Моравецький підкреслив, що санкції ЄС проти Росії у разі її наступного вторгнення в Україну будуть жорсткішими, ніж у 2014 році після анексії Криму.



"Єдність Європейського Союзу в питанні Росії зберігається, ми не дозволимо себе шантажувати", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.



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