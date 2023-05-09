Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий експерт дав коментар щодо нового пакету військової допомоги від США Україні.

"Є поки що неофіційна інформація від Associated Press, що буде військовий пакет допомоги у розмірі $1,2 млрд за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні). Це означає, що зброя з цього пакету буде замовлена у виробників, тому передбачає значно довші терміни її постачання до України у порівнянні з програмою PDA (президентські повноваження щодо вилучення зброї зі складів США та передачі до ЗСУ). Публічною вже стала інформація про наявність у новому пакеті ЗРК HAWK, які вже раніше надавалися Україні", - розповів головний редактор Defence Express.

Олег Катков додав, що також згадано у новому пакеті про передачу артилерії та зенітних боєприпасів.

"Є ще один цікавий пункт у цьому пакеті військової допомоги, звісно, про який хотілося б дочекатися офіційного оголошення. Цей пункт виглядає потенційно цікавим, бо у публікації Associated Press зазначено про дрони протиповітряної оборони. Тобто зазвичай, коли мова йде про БПЛА, то згадуються якісь заходи проти безпілотників, а тут повідомляється про дрони протиповітряної оборони. Треба зазначити, що у США є дрони, які можуть нести ракети АІМ-9 класу "повітря-повітря", повітряну версію Stinger і потенційно збивати летальні апарати, наприклад, тих самих "шахедів". Через те, що це все-таки пакет USAI, тобто замовлення отримують розробники та виробники, то можливо йдеться про якісь дрони, які лише створюються або вже створені, а серійне виробництво ще буде розгорнуте. В цілому, якщо ми розглянемо такий вид дрона як винищувач та засіб ППО, то потенційно він є доволі ефективним у протидії загрозам "шахедів" та крилатих ракет", - зауважив Катков.