Новий військовий пакет від США містить цікавий пункт про дрони протиповітряної оборони, - військовий експерт Катков
Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що у США є дрони, які можуть нести ракети АІМ-9 класу "повітря-повітря" чи повітряну версію Stinger та потенційно збивати летальні апарати, наприклад, тих самих "шахедів"
Про це він розповів в етері Еспресо.
Військовий експерт дав коментар щодо нового пакету військової допомоги від США Україні.
"Є поки що неофіційна інформація від Associated Press, що буде військовий пакет допомоги у розмірі $1,2 млрд за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні). Це означає, що зброя з цього пакету буде замовлена у виробників, тому передбачає значно довші терміни її постачання до України у порівнянні з програмою PDA (президентські повноваження щодо вилучення зброї зі складів США та передачі до ЗСУ). Публічною вже стала інформація про наявність у новому пакеті ЗРК HAWK, які вже раніше надавалися Україні", - розповів головний редактор Defence Express.
Олег Катков додав, що також згадано у новому пакеті про передачу артилерії та зенітних боєприпасів.
"Є ще один цікавий пункт у цьому пакеті військової допомоги, звісно, про який хотілося б дочекатися офіційного оголошення. Цей пункт виглядає потенційно цікавим, бо у публікації Associated Press зазначено про дрони протиповітряної оборони. Тобто зазвичай, коли мова йде про БПЛА, то згадуються якісь заходи проти безпілотників, а тут повідомляється про дрони протиповітряної оборони. Треба зазначити, що у США є дрони, які можуть нести ракети АІМ-9 класу "повітря-повітря", повітряну версію Stinger і потенційно збивати летальні апарати, наприклад, тих самих "шахедів". Через те, що це все-таки пакет USAI, тобто замовлення отримують розробники та виробники, то можливо йдеться про якісь дрони, які лише створюються або вже створені, а серійне виробництво ще буде розгорнуте. В цілому, якщо ми розглянемо такий вид дрона як винищувач та засіб ППО, то потенційно він є доволі ефективним у протидії загрозам "шахедів" та крилатих ракет", - зауважив Катков.
- 3 травня США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 млн. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди й засоби протитанкової бронетанкової техніки
- 9 травня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $1,2 млрд для посилення ППО, забезпечення артснарядами, запчастинами та розвідданими
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе