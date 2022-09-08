"Ну хохлы вообще распоясались": загарбники в паніці через розгром біля Ізюма, - перехоплення
СБУ перехопила розмову рашиста з дружиною, у якій той скаржаться на удари українських захисників під Ізюмом Харківської області
Про це інформує Служба безпеки України.
"Ну хохлы вообще распоясались. Просто… ху*рят все и вся... Они вычисляют и везде е*ашут", – розповідає окупант.
Рашисти розповідає дружині описує масштаби руйнувань.
"Вчера ночью расху*рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох*я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи*дец… все расху*рили", - обурюється російський загарбник.
Окупант каже, що не вірить у здатність армії РФ хоч кудись просунутися: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается".
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
- ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому .
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