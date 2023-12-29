Nvidia випустила для Китаю новий ігровий чіп, який відповідатиме експортному контролю США
У четвер, 28 грудня, американський виробник чіпів Nvidia випустив модифіковану версію вдосконаленого ігрового чіпа, призначеного для дотримання американського експортного контролю, спрямованого на Китай
Про це повідомляє Reuters.
Представник Nvidia заявив, що чіп, який, за словами компанії, пропонує "квантовий стрибок у продуктивності, ефективності та графіці, керованій штучним інтелектом", буде доступний для китайських клієнтів із січня.
"GeForce RTX 4090 D був розроблений, щоб повністю відповідати експортному контролю уряду США. Під час розробки цього продукту ми активно співпрацювали з урядом США", - сказав представник компанії.
GeForce RTX 4090 D є першим чіпом, орієнтованим на Китай, який Nvidia офіційно представила відтоді, як правила експорту, оприлюднені адміністрацією Байдена в жовтні, заблокували продаж двох модифікованих чіпів штучного інтелекту для китайського ринку, щоб відповідати попереднім правилам експорту, A800 і H800, а також топового ігрового чіпа RTX 4090.
Міністр торгівлі США Раймондо заявив, що Nvidia може продавати чіпи зі штучним інтелектом до Китаю, але не ті, що мають найвищу обчислювальну потужність.
За словами представника Nvidia, у порівнянні з забороненим RTX 4090, орієнтований на Китай RTX 4090 D "на 5% повільніший в іграх і творчості".
Орієнтований на Китай RTX 4090 D коштуватиме майже 1842 долари, що на 50 доларів дорожче, ніж другий найсучасніший чіп у серії, доступний для китайських покупців.
- 15 листопада стало відомо, що китайські компанії скуповують американське обладнання для виробництва чіпів, попри низку обмежень на експорт цих товарів.
- 25 листопада стало відомо, що американський технологічний гігант Nvidia повідомив клієнтів у Китаї, що старт виробництва нових чипів зі штучним інтелектом (ШІ), розробленого з урахуванням експортних обмежень для Китаю, відкладається до першого кварталу наступного року.
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