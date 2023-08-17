Про це інформує Reuters.

Адміністрація мера Нью-Йорка Еріка Адамса заявила, що TikTok нібито небезпечний для технічних мереж міста. Міські агентства повинні видалити застосунок з пристроїв і мереж протягом 30 днів.

Штат Нью-Йорк також заборонив TikTok на своїх мобільних пристроях.

"TikTok не передавав і не буде передавати дані американських користувачів китайському уряду і доклав багато зусиль для охорони приватності та безпеки користувачів", - запевнили представники застосунку для обміну короткими відео.

Застосунок китайської компанії ByteDance використовують понад 150 мільйонів американців. Законодавці США хочуть заборонити його в США через страх перед втручанням китайського уряду.

Що відомо про заборону користуватися TikTok

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа TikTok звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком.