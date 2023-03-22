Про це інформує в інтерв’ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", – каже Скібіцький.

Представник розвідки підсумував, що зима вже закінчилася, а РФ не вдалося зруйнувати нашу енергосистему.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним Силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдавання ударів. Це можуть бути й військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", – каже Скібіцький.

Удари по нафтобазах підтвердили те, що рашисти намагатимуться знищити ті критичні елементи, які необхідні для успішного ведення бойових дій. Крім того, енергетика, гідротехнічні та очисні споруди будуть серед цілей противника.

"Можливо. Ми аналізуємо розвідку яких об’єктів веде Російська Федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", – додав представник ГУР.