Обговорення членами ЄС нових санкцій проти Росії ще триває. Найбільше дискусій навколо вугільного ембарго, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, дипломати Європейського Союзу не схвалили в середу нові санкції проти Росії, запропоновані Європейською комісією, оскільки необхідно було вирішити технічні питання, зокрема щодо того, чи вплине заборона на вугілля на діючі контракти.

Єврокомісія запропонувала ембарго на імпорт усіх видів вугілля з Росії в рамках нового пакету заходів. Та тепер вони мають бути затверджені урядами ЄС, проте деякі з них висловлюють занепокоєння наслідками санкцій. Про це Reuters повідомили три джерела, знайомі з переговорами.

Поки не зрозуміло, як буде вирішено це питання, хоча дипломати з оптимізмом дивилися на можливість досягнення компромісу на новій зустрічі представників ЄС у четвер.

Нагадаємо, сьогодні про нові санкції оголосили США та Велика Британія. Обидві країни запевнили, що ці обмеження погоджені з ЄС та G20.

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