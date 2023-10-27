"Обмежень немає": Данілов заявив, що Україна може бити своєю зброєю по військових об'єктах у РФ
Україна не може застосовувати надану партнерами зброю, аби вражати об'єкти на території Росії. Однак щодо застосування власного озброєння обмежень немає
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Фокусу".
"У нас немає жодних обмежень щодо військових об'єктів РФ, якщо йдеться про використання зброї, яку виробляє наш власний ВПК. Є певні домовленості з партнерами, що ми не використовуємо зброю, яку вони нам надають [у напрямку РФ]. Ми дотримуємося слова. Але щодо нашої зброї, ми будемо застосовувати її проти РФ", - заявив Данілов.
"Але ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні, цивільне населення, як це робить Росія. В цьому відмінність між нами й варварами, які вдерлися на нашу територію", - додав він.
Секретар РНБО зазначив, у Росії триває підготовка до виборів президента, запланованих на весну 2024 року.
"Ми будемо використовувати всю нашу зброю, щоб не дати спокою військовим РФ у цей період. Наше завдання — атакувати супротивника і нищити його військовий потенціал", - резюмував Данілов.
- 5 червня у Бельгії заявили, що передану зброю Україна може застосовувати лише для захисту своїх територій.
- У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 винищувачів F-16 за умови невикористання їх на території РФ.
- Німецькі ЗМІ пишуть, що ФРН не хоче надавати Україні далекобійні ракети Taurus нібито через побоювання, що ЗСУ застосують їх для ударів по території РФ. Зокрема видання Spiegel писало, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території.
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