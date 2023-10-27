"Обмежень немає": Данілов заявив, що Україна може бити своєю зброєю по військових об'єктах у РФ

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Фокусу".

"У нас немає жодних обмежень щодо військових об'єктів РФ, якщо йдеться про використання зброї, яку виробляє наш власний ВПК. Є певні домовленості з партнерами, що ми не використовуємо зброю, яку вони нам надають [у напрямку РФ]. Ми дотримуємося слова. Але щодо нашої зброї, ми будемо застосовувати її проти РФ", - заявив Данілов.

"Але ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні, цивільне населення, як це робить Росія. В цьому відмінність між нами й варварами, які вдерлися на нашу територію", - додав він.

Секретар РНБО зазначив, у Росії триває підготовка до виборів президента, запланованих на весну 2024 року.

"Ми будемо використовувати всю нашу зброю, щоб не дати спокою військовим РФ у цей період. Наше завдання — атакувати супротивника і нищити його військовий потенціал", - резюмував Данілов.