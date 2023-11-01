Обмежену кількість палестинців випустили з обложеної Гази вперше з початку війни ХАМАС проти Ізраїлю

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву речника міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Палестинців випустили через єгипетський КПП Рафах.

Понад три тижні контрольно-пропускний пункт Рафах залишався майже повністю закритим, до нього надходили деякі вантажі гуманітарної допомоги, але цивільним особам не дозволяли виїхати. Зазначається, що наразі понад 2 мільйони палестинців застрягли в обложеній Газі.

CNN повідомляє, що іноземні громадяни незабаром також зможуть виїхати через Рафах до Єгипту, відповідно до угоди за посередництва Катару.