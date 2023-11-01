Обмежену кількість палестинців випустили з обложеної Гази вперше з початку війни ХАМАС проти Ізраїлю
У середу, 1 листопада, обмежену кількість поранених палестинців випустили з обложеної Гази - це вперше з 7 жовтня, коли почалась війна ХАМАСу проти Ізраїлю
Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву речника міністерства охорони здоров'я Єгипту.
Палестинців випустили через єгипетський КПП Рафах.
Понад три тижні контрольно-пропускний пункт Рафах залишався майже повністю закритим, до нього надходили деякі вантажі гуманітарної допомоги, але цивільним особам не дозволяли виїхати. Зазначається, що наразі понад 2 мільйони палестинців застрягли в обложеній Газі.
CNN повідомляє, що іноземні громадяни незабаром також зможуть виїхати через Рафах до Єгипту, відповідно до угоди за посередництва Катару.
- Посольство Сполучених Штатів в Ізраїлі у суботу, 21 жовтня, заявило про відкриття пропускного пункту "Рафах" між Газою і Єгиптом. 20 вантажівок заїхали з гуманітарною допомогою, після чого КПП закрили.
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