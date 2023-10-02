Обмежити доступ дітей до інтернету практично неможливо і не варто, - Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що доступ дітей до соціальних мереж та інтернету обмежити практично неможливо і не варто цього робити
Про це він написав у фейсбук.
"Безпека – базова потреба кожної людини. Ми дбаємо про нашу фізичну безпеку та намагаємося піклуватися про психічне здоров’я в умовах війни. Водночас у світі технологій нам варто не забувати й про цифрову безпеку. Особливо, коли йдеться про дітей. Обмежити доступ дітей до соціальних мереж та інтернету загалом практично неможливо (і не варто)", - наголосив Лісовий.
Очільник МОН підкреслив, що тим паче їм не можна забороняти це, коли приблизно 55% українських школярів навчаються дистанційно або у змішаному форматі. Він вважає, що завдання дорослих – навчити дітей безпечної поведінки в онлайні.
Тому Лісовий повідомив про нове навчання для вчителів.
"Захід буде корисним для всіх освітян, які прагнуть покращити навички безпечного поводження в інтернеті для своїх учнів. Учасники зможуть поставити запитання тренеру та отримати відповідь у прямому ефірі, а також візьмуть участь в інтерактивній вправі, щоб одразу застосувати набуті знання на практиці", - пояснює міністр.
Повідомляється, що під час тренінгу вчителям розкажуть про виклики, з якими стикаються діти в інтернеті, особливості складових програми Google "Безпека дітей в інтернеті" та як інтегрувати інструменти програми у навчальний процес.
Захід відбудеться онлайн 10 жовтня о 16:00.
Реєстрація, програма тренінгу та корисні матеріали.
- Крім того, Мінцифра запустила пілотний проєкт "ІТ-студії" в Дія.Освіта для шкільних уроків інформатики, де діти вивчатимуть механізми роботи штучного інтелекту та програмування.
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