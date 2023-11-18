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Обом сторонам потрібна була пауза: дипломат Чалий про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

18 листопада, 2023 субота
14:14
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін

Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що у передвиборчий рік між США та Китаєм активізуються контакти, а після виборів ситуація буде загострюватися

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я скажу свою версію, яку ніде не чув в українських ЗМІ чи навіть в американських. На мою думку, ключовим словом на цих перемовинах було слово "вибори". Для Джозефа Байдена зараз ключове питання - щоб ми не говорили, це політичне питання - перемога в президентських виборах наступного року. Для Сі Цзіньпіна також вибори - Китайська Республіка, 13 січня наступного року, тобто вони вже на носі. Китай може почекати, тому що там ситуація незрозуміла. Пекін власне говорить, що він хоче контролювати Тайвань, а як контролювати, то байдуже, чи військовим шляхом, чи шляхом зміни влади у Тайвані, тобто почекають. Тому обом сторонам потрібна була пауза, яка б знизила цю напруженість та зробила вигляд на весь світ, що обидва лідери досягають своїх результатів, у тому числі у внутрішній політиці", - зауважив дипломат.

На його думку, далі відбуватиметься інтенсифікація контактів, зустрічі, комісії - це все на цей передвиборчий рік, а після виборів ситуація буде тільки загострюватися, тому що об'єктивно це різні бачення, різні системи, різні країни.

  • 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
  • У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілися в Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
  • Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
  • 17 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів між країнами на військовому рівні.
Китай
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Валерій Чалий
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