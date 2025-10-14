"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом

Про це він сказав у вечірньому звернення.

"Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена", - зазначив президент.

Він підкреслив, що вже обговорив з американським лідером можливі рішення щодо посилення військової допомоги Україні — зокрема щодо Patriot, ракет Tomahawk та іншого озброєння.

"Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство президента Трампа", - наголосив він.

Президент поінформував, що також заплановані зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Ключове завдання — посилення систем ППО, забезпечення стійкості українських міст і громад, а також тиск на Росію задля досягнення миру.

Він заявив, що у світі зараз є сильний імпульс до миру після досягнення домовленостей щодо Близького Сходу, що свідчить про те, що Росію можна дотиснути до припинення агресії.

"Фактично саме Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності – глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як", - додав Зеленський.