Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км

Що таке БпЛА "Багнет"

Український дрон "Багнет", розроблений компанією Tenebris, призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типів Shahed та “Гербера”. "Багнет" є ударним дроном-перехоплювачем літакового типу.

"Дрон" на 85% складається з вітчизняних компонентів, що важливо з погляду забезпечення незалежності та стійкості виробництва в умовах військового конфлікту", – наголошує портал Building Tech.

Ще до кінця 2025 року виробництво хочуть повністю локалізувати.

Виробники наголошують, не про прототип, а про готове рішення – дрон уже використовують кілька підрозділів Сил оборони України. Крім того захисники мають підтверджені ураження ворожих дронів "Багнетами".

дрон "Багнет", фото: building-tech

Для чого потрібні дрони-перехоплювачі

За даними Головного управління розвідки, станом на початок осені РФ могла виготовляти до 2700 ударних "шахедів" за місяць. Самі агресори декларували свої наміри довести рівень дронових атак до показника в 1000 "мопедів" за добу.

Загалом "Шахеди" є хорошою мішенню для зенітних ракетних комплексів ППО. Єдиний недолік у цьому плані пов'язаний із економікою. Адже вартість Shahed становить бл. 200 тис. доларів, а одна ракета для Patriot – понад $3 млн. Інші зенітні ракети можуть бути дешевші, але зазвичай все одно йдеться про суму, близько до мільйона доларів за одиницю, що занадто дорого. Для протидії російським БпЛА потрібна дешевша та масовіша зброя.

Ще недавно головним способом протидії "шахедам" в Україні вважали мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які на облаштованих пікапах, позашляховиках чи всюдиходах полювали на ворожі БпЛА. Такі підрозділи оснащені різноманітним озброєнням, наприклад великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами чи переносними ЗРК, а також потужними прожекторами для підсвічування цілі.

Однак після того, як рашисти почали запускати дрони на висоті до 4 км, "мисливцям за шахедами" збивати їх усе важче. Так головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у червні 2025 року оцінив ефективність мобільних вогневих груп у 40%. Деякі експерти, як-от Сергій Бескрестнов ("Флеш") і взагалі говорили про 20%

За таких умов дрони-перехоплювачі можуть створити революцію в галузі безпілотних систем. Вони ефективні, літають високо і коштують недорого.

Відтак дрони-перехоплювачі можуть моментами стати альтернативою зенітній артилерії, ЗРК, винищувачам, мобільним вогневим групам.

дрон "Багнет", фото: militarnyi

Як працює дрон "Багнет"

"Дрони-перехоплювачі, які у нас вже виготовляються, орієнтовані на перехоплення "‎Шахедів" з гвинтовими двигунами, які мають швидкість 180 км/год, тоді як перехоплювачі мають швидкість під 300", – розповідав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

БпЛА "Багнет" є реакцією Сил оборони на збільшення швидкості дронів Shahed і "Гербера" із 200 до 250 км/год. Врахувавши нову швидкість "шахедів" і їхню маневровість, українські конструктори та створили "Багнет". Це спеціалізований дрон для боротьби з саме з "шахедами" та "Герберами". На розробку пішло понад рік. Зараз працюють над налагодженням серійного виробництва.

Головне завдання дрона – виявлення, перехоплення та знищення ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі на висотах до 5 кілометрів. Для цього перехоплювач оснащений кілограмовою бойовою частиною з ударним ядром. Ядро дозволяє знищувати "шахеди" в повітрі, при цьому ​​знижує ймовірність падіння великих уламків на землю, що важливо при застосуванні в населених пунктах.

Дрон може працювати як у повністю автоматичному режимі, так і під ручним управлінням. Програмне забезпечення дозволяє "Багнетам" автоматично прокладати оптимальний маршрут до цілі, використовуючи дані з власної системи виявлення та наведення. Це дозволяє скоротити час реакції та підвищити ймовірність успішного перехоплення. Передбачена також функція автоматичного зльоту та повернення, якщо ціль виявлено не було.

У перспективі, після впровадження фінального донаведення, дрон має стати повністю автономним, працюючи в форматі "запустив і забув". Також розробники працюють над системою "сплячих" бортів. Йдеться про безпілотники, керовані віддалено, які можуть одночасно контролюватися з одного пункту. Це дозволить, оператору у Києві чи іншому місті керувати одразу трьома станціями, кожна з яких матиме до п’яти БпЛА.

Характеристики дрона "Багнет"

Тривалість польоту – 25 хв,

Максимальна швидкість – 250 або 300 км/год,

Дальність польоту – 40 км,

Стеля польоту – 5 км,

Бойова частина – 1 кг,

Ціна – 100-120 тис. грн.

дрон "Багнет"(праворуч), фото: 24tv

Особливості БпЛА "Багнет"

Дрони-перехоплювачі "Багнет" уже активно закуповують для фронту. Так в Ірпінській міській раді повідомляли про передачу військовим 5-х таких БпЛА та спеціальної наземної станції управління дронами. Обладнання обійшлось громаді в 1 млн грн. Фігурують "Багнети" і в переліку дронів збору на 60 млн грн БФ Сергія Притули "Мисливці на шахеди". За 38 мільйонів, що зібрали, волонтери придбали 235 перехоплювачів різної модифікації та серед них знайшлося місце для 10 "Багнетів".

Щодо ціни, то різні модифікації перехоплювача "Багнет" коштують від 2400 до 3000 доларів, що в будь-якому випадку в десятки разів дешевше, ніж "Шахед".

Виробники кажуть, що виробництво дронів уже налагоджене, а ефективність підтверджена. Однак попит наразі значно перевищує пропозицію, тому масштабування виробництва щонайменше в кілька разів вкрай необхідне. Тоді завдяки "Багнетам" та інших дронам такого типу можна буде створювати своєрідні "парасольки" для захисту важливих об'єктів від ворожих "шахедів".

Також важливим моментом виробники називають навчання мобільно-вогневих груп, які застосовуватимуть дрони-перехоплювачі. Навчання військових операторів не потребує багато часу – МВГ опановує "Багнет" за 3-4 дні тренувань, після чого готова застосовувати його в бою.

