Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км
Огляд

Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км

Роман Яворський
7 жовтня, 2025 вiвторок
17:30
оборона та безпека дрон "Багнет"

У намаганнях закрити небо над Україною з'явився вагомий аргумент – все серйозніше та масовіше Сили оборони застосовують дрони-перехоплювачі. Ці БпЛА можуть стати головною протидією "шахедам" в умовах, коли РФ вдається до масштабних атак дронами цивільної інфраструктури. Одним із таких перехоплювачів є "Багнет"

Зміст

Що таке БпЛА "Багнет"

Український дрон "Багнет", розроблений компанією Tenebris, призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типів Shahed та “Гербера”. "Багнет" є ударним дроном-перехоплювачем літакового типу.

"Дрон" на 85% складається з вітчизняних компонентів, що важливо з погляду забезпечення незалежності та стійкості виробництва в умовах військового конфлікту", – наголошує портал Building Tech.

Ще до кінця 2025 року виробництво хочуть повністю локалізувати.

Виробники наголошують, не про прототип, а про готове рішення – дрон уже використовують кілька підрозділів Сил оборони України. Крім того захисники мають підтверджені ураження ворожих дронів "Багнетами".

дрон "Багнет"

дрон "Багнет", фото: building-tech

Для чого потрібні дрони-перехоплювачі

За даними Головного управління розвідки, станом на початок осені РФ могла виготовляти до 2700 ударних "шахедів" за місяць. Самі агресори декларували свої наміри довести рівень дронових атак до показника в 1000 "мопедів" за добу.

Загалом "Шахеди" є хорошою мішенню для зенітних ракетних комплексів ППО. Єдиний недолік у цьому плані пов'язаний із економікою. Адже вартість Shahed становить бл. 200 тис. доларів, а одна ракета для Patriot – понад $3 млн. Інші зенітні ракети можуть бути дешевші, але зазвичай все одно йдеться про суму, близько до мільйона доларів за одиницю, що занадто дорого. Для протидії російським БпЛА потрібна дешевша та масовіша зброя.

Ще недавно головним способом протидії "шахедам" в Україні вважали мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які на облаштованих пікапах, позашляховиках чи всюдиходах полювали на ворожі БпЛА. Такі підрозділи оснащені різноманітним озброєнням, наприклад великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами чи переносними ЗРК, а також потужними прожекторами для підсвічування цілі.

Однак після того, як рашисти почали запускати дрони на висоті до 4 км, "мисливцям за шахедами" збивати їх усе важче. Так головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у червні 2025 року оцінив ефективність мобільних вогневих груп у 40%. Деякі експерти, як-от Сергій Бескрестнов ("Флеш") і взагалі говорили про 20%

За таких умов дрони-перехоплювачі можуть створити революцію в галузі безпілотних систем. Вони ефективні, літають високо і коштують недорого.

Читайте також: Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"

Відтак дрони-перехоплювачі можуть моментами стати альтернативою зенітній артилерії, ЗРК, винищувачам, мобільним вогневим групам.

Читайте також: Десятки тисяч дронів щомісяця на голови окупантів: як БпЛА з поетичною назвою "Генерал Черешня" наводить жах на росіян по всьому фронту

дрон "Багнет"

дрон "Багнет", фото: militarnyi

Як працює дрон "Багнет"

"Дрони-перехоплювачі, які у нас вже виготовляються, орієнтовані на перехоплення "‎Шахедів" з гвинтовими двигунами, які мають швидкість 180 км/год, тоді як перехоплювачі мають швидкість під 300", – розповідав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

БпЛА "Багнет" є реакцією Сил оборони на збільшення швидкості дронів Shahed і "Гербера" із 200 до 250 км/год. Врахувавши нову швидкість "шахедів" і їхню маневровість, українські конструктори та створили "Багнет". Це спеціалізований дрон для боротьби з саме з "шахедами" та "Герберами". На розробку пішло понад рік. Зараз працюють над налагодженням серійного виробництва.

Головне завдання дрона – виявлення, перехоплення та знищення ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі на висотах до 5 кілометрів. Для цього перехоплювач оснащений кілограмовою бойовою частиною з ударним ядром. Ядро дозволяє знищувати "шахеди" в повітрі, при цьому ​​знижує ймовірність падіння великих уламків на землю, що важливо при застосуванні в населених пунктах.

Дрон може працювати як у повністю автоматичному режимі, так і під ручним управлінням. Програмне забезпечення дозволяє "Багнетам" автоматично прокладати оптимальний маршрут до цілі, використовуючи дані з власної системи виявлення та наведення. Це дозволяє скоротити час реакції та підвищити ймовірність успішного перехоплення. Передбачена також функція автоматичного зльоту та повернення, якщо ціль виявлено не було.

У перспективі, після впровадження фінального донаведення, дрон має стати повністю автономним, працюючи в форматі "запустив і забув". Також розробники працюють над системою "сплячих" бортів. Йдеться про безпілотники, керовані віддалено, які можуть одночасно контролюватися з одного пункту. Це дозволить, оператору у Києві чи іншому місті керувати одразу трьома станціями, кожна з яких матиме до п’яти БпЛА.

Характеристики дрона "Багнет"

  • Тривалість польоту – 25 хв,
  • Максимальна швидкість – 250 або 300 км/год,
  • Дальність польоту – 40 км,
  • Стеля польоту – 5 км,
  • Бойова частина – 1 кг,
  • Ціна – 100-120 тис. грн.

дрон "Багнет"(праворуч)

дрон "Багнет"(праворуч), фото: 24tv

Особливості БпЛА "Багнет"

Дрони-перехоплювачі "Багнет" уже активно закуповують для фронту. Так в Ірпінській міській раді повідомляли про передачу військовим 5-х таких БпЛА та спеціальної наземної станції управління дронами. Обладнання обійшлось громаді в 1 млн грн. Фігурують "Багнети" і в переліку дронів збору на 60 млн грн БФ Сергія Притули "Мисливці на шахеди". За 38 мільйонів, що зібрали, волонтери придбали 235 перехоплювачів різної модифікації та серед них знайшлося місце для 10 "Багнетів".

Щодо ціни, то різні модифікації перехоплювача "Багнет" коштують від 2400 до 3000 доларів, що в будь-якому випадку в десятки разів дешевше, ніж "Шахед".

Виробники кажуть, що виробництво дронів уже налагоджене, а ефективність підтверджена. Однак попит наразі значно перевищує пропозицію, тому масштабування виробництва щонайменше в кілька разів вкрай необхідне. Тоді завдяки "Багнетам" та інших дронам такого типу можна буде створювати своєрідні "парасольки" для захисту важливих об'єктів від ворожих "шахедів".

Також важливим моментом виробники називають навчання мобільно-вогневих груп, які застосовуватимуть дрони-перехоплювачі. Навчання військових операторів не потребує багато часу – МВГ опановує "Багнет" за 3-4 дні тренувань, після чого готова застосовувати його в бою.
 

Теги:
Статті
Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Пояснюємо
Читайте також:
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 48.01
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
18:48
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
18:08
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
18:00
OPINION
Арестович заколихує "ждунів"
17:56
Ґрета Тунберг
"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря
17:27
Російська дезінформація
"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
16:57
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
16:32
погода, Львів
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
16:25
Військовий на Донеччині примушував двох підлеглих торгувати шаурмою та виконувати домашні роботи, - ДБР
16:11
Укроборонпром
Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами
16:05
OPINION
План Трампа для Гази: ХАМАС уникає прямої відповіді
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:55
Національна поліція України
"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК
15:47
У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем
15:44
Огляд
яйця
На кордоні з ЄС знищили кілька партій українських яєць, у яких були антибіотики. Експорт з цієї птахофабрики призупинений
15:14
Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:43
Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
14:03
OPINION
Про партію шантажистів у Євросоюзі
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV