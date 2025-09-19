Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"

Роман Яворський
19 вересня, 2025 п'ятниця
17:30
дрони-антишахеди ODIN

Після того як Росія почала атакувати Україну сотнями дронів Shahed за ніч, декларуючи наміри довести добовий показник до тисячі, Сили оборони шукають все нові шляхи для протидії ворожим безпілотникам. Завадити "шахедам" можуть дрони-перехоплювачі. Одну з мобільних систем так і назвали – ODIN Antishaheed

Зміст

Чим в Україні збивають шахеди

Наразі дуже часто для ліквідації "шахедів" в Україні використовують мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Це спеціально сформовані підрозділи "мисливців на дрони", які на облаштованих пікапах, позашляховиках чи всюдиходах полюють на ворожі БпЛА.

Такі підрозділи оснащені різноманітним озброєнням, наприклад великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами чи переносними ЗРК. Також вогневі групи мають потужні прожектори, що підсвічують ціль.

Покращеним варіантом можна вважати суперсучасні британські комплекси ППО Terrahawk Paladin, про які персонально просив Володимир Зеленський. Видання Defense Express називає систему "вкрай ефективною відповіддю на питання, чим дешево збивати "шахеди"". Автори, зокрема, називають "паладіни" "шахедобійками".

комплекс ППО Terrahawk Paladin

комплекс ППО Terrahawk Paladin, фото: defence-ua

Читайте також: "Винищувачі шахедів": що таке британські комплекси Terrahawk Paladin і як вони боротимуться із російськими безпілотниками

Також репутацію "винищувачів дронів" здобули американський ЗРК Vampire. Цей комплекс встановлюють на Humvee – "армійські хаммери", а стріляє він 70-мм керованими ракетами APKWS з лазерним наведенням

"Фактично, ця ракета має вартість менш як 40 тисяч доларів, це втричі дешевше за "шахед". Тобто йдеться про один із найбільш ефективних засобів знищення "шахедів" по складовій, ефективності, вартості тощо. Коли ми збивали "шахеди" ракетами, це було не зовсім раціонально. З використанням цих систем абсолютно змінюється економічний баланс на нашу користь", - зазначав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу Еспресо.

Для чого потрібні дрони-перехоплювачі

Саме потреба зробити знищення ворожих дронів ще дешевшим і призвела до роботи над безпілотниками-камікадзе, як засобом боротьби із "шахедами".

"У боротьбі "шахедами" зараз усе вперлось у відсутність швидкісних і маневрових дронів-перехоплювачів. Котрі варто було замовити до розробки два роки тому, або хоча б рік тому. Це все кроки, які лежать на поверхні. Котрі не потребують надзвичайних коштів. Ми можемо збивати шахеди дронами в рази від них дешевшими", – писав восени 2024 року ексдепутат, журналіст та аеророзвідник Ігор Луценко.

Він наголошує, що рішення протидіяти "шахедам" своїми дронами не лише потрібне, але вже запізніле.

"Ми вже вибудували систему протиповітряної оборони, однак вона потребує модернізації. Зокрема, мобільні вогневі групи – це вже не те, що нас уже особливо не врятує. Зі зростанням як кількості, так і якості російських дронів, нам потрібно також захищатися дронами – підсилюючи їх іншими засобами. Але "антишахеди" ми мали почати створювати ще три роки тому. Три роки, як ми мали розпочати розробку, а тепер вже й завершити створення ефективних засобів протидії цим дронам", – наголошував Луценко в етері телеканалу "Еспресо".

Один із таких дронів представив ODIN – виробник наземних комплексів управління БПЛА, FPV-дронів, та засобів радіоелектронної боротьби. У компанії підкреслили "суттєве зниження ефективності збиття" Shaheed-136 стаціонарними та мобільними вогневими групами. Як альтернативу запропонували власне рішення.

"Командою miltech проєкту ODIN розроблене і наразі вже випробуване ефективне рішення по знищенню в повітрі ворожих ударних БпЛА типу Shaheed-136 з використанням високошвидкісного FPV дрону-перехоплювача ODIN Win_Hit власної розробки", – йдеться в дописі на сторінці проєкту.

FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit

FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit, фото: militarnyi

Що таке ODIN Antishaheed

ODIN Antishaheed – це мобільна система, спрямована на протидію російським дронам-камікадзе типу Shahed/Гербера. Основою системи є високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win Hit.

"Це комплексне інженерне рішення від українських розробників, яке забезпечує можливість ефективного застосування високошвидкісних дронів-перехоплювачів для збиття ворожих ударних БпЛА типу Шахед для різних умов інтенсивності руху ворожих дронів та траєкторії їх руху", – описували своє творіння виробники.

Станом на червень 2025 року, завершувалося виготовлення першої партії високошвидкісних дронів-перехоплювачів (100 одиниць). У липні компанія ODIN повідомляла, що випробування безпілотників завершене і вони вже надходять військовим підрозділам.

"Система під назвою ODIN Antishaheed вже демонструє свою ефективність у складі ударної групи ODIN Night Crew, яка здійснює бойові вильоти над Україною", – повідомляв, зокрема, Defense Express.

дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit

дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit, фото: ODIN I UA miltech project

Технічні характеристики ODIN Win Hit

  • Крейсерська швидкість – 200-220 км/год;
  • Атакувальна швидкість – 280-300 км/год;
  • Тривалість місії польоту – 7-10 хв;
  • Діапазон висот для ефективного ураження – 100-5000 м.

дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit

дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit, фото: ODIN I UA miltech project

Як працюють безпілотники ODIN

Концепція ODIN Antishaheed базується на застосуванні комплексу інженерних та програмних рішень власної розробки, втілених в єдиний зенітний комплекс.

Безпілотник-перехоплювач ODIN Win Hit може бути запущений з наземної багаторазової мобільної пускової установки, вручну або з повітряного носія – спеціальної баражуючої платформи.

Ключовими перевагами своєї системи розробники називають мобільність та можливість швидкого розгортання, максимальну адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей, а також високу точність ураження. Крім того, важливим фактором є помірна вартість комплексу в порівнянні з іншими антидроновими рішеннями.

дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit

дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, фото: ODIN I UA miltech project

