"Винищувачі шахедів": що таке британські комплекси Terrahawk Paladin і як вони боротимуться із російськими безпілотниками

За таких умов українська ППО повинна частіше та ретельніше збивати ворожі дрони, і в цьому захисникам допомагає техніка союзників. Еспресо розповідає про Terrahawk Paladin, британський комплекс для боротьби з "шахедами", та його особливості.

Коротко про те, що ви прочитаєте:

Terrahawk – зброя, яку просив Зеленський

Що таке Terrahawk Paladin

Як працює Terrahawk Paladin

Terrahawk Paladin – ефективна "шахедобійка"

Terrahawk – зброя, яку просив Зеленський

11 жовтня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в рамках нового пакету військової допомоги на 100 млн фунтів передасть Україні додаткове озброєння та засоби протиповітряної оборони. У переліку – засоби для розмінування, запчастини для ремонту вже переданого озброєння та засоби захисту критичної інфраструктури.

Єдиний конкретний зразок озброєння, названий британцями – комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin, виробництва британської компанії MSI Defence Systems Ltd. Кількість таких систем, яку передадуть для ЗСУ, не оприлюднюють, однак вони були замовлені у межах контракту на 70 млн фунтів (близько $86 млн).

Фото: msi-dsl.com

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шапс на засіданні союзників України в "Рамштайні" наголосив, що про мобільні засоби ППО, здатні захистити інфраструктуру напередодні зими, персонально просив Володимир Зеленський.

"Президент України сказав, що протиповітряна оборона є найважливішою потребою України, і Terrahawk Paladin допоможе забезпечити те, що потрібно Україні, щоб захистити своїх громадян від невибіркової кампанії ракетних ударів Путіна по цивільних цілях", – сказано в повідомленні уряду Великої Британії.

Компанія-виробник MSI-Defence Systems заснована ще в XIX ст., і є світовим лідером у постачанні систем зброї малого та середнього калібру. Також MSI-Defence Systems є піонером у розробці дистанційних керованих установок, зазначає "Мілітарний". Гарматні установки, виготовлені компанією, активно використовуються на надводних кораблях по всьому світі, забезпечуючи їхній захист від надводних та повітряних загроз.

Що таке Terrahawk Paladin

Terrahawk Paladin – це зенітно-артилерійський комплекс малого радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями, зокрема БПЛА. Компанія-виробник також зазначає, що "паладін" підійде для боротьби проти наземних та морських цілей.

"Модульний, з дистанційним керуванням і можливістю повторного розгортання – для захисту від наземних, повітряних та морських загроз на близькій відстані (перевірені можливості системи протидії безпілотним літальним апаратам і протидії швидкими береговим суднам)", – йдеться у повідомленні MSI-Defence Systems.

Фото: msi-dsl.com

Terrahawk Paladin – це суперсучасна розробка, у бойових умовах вперше її застосують саме в Україні. Зенітний комплекс вперше був продемонстрований у вересні 2022 року. Terrahawk RWS був розроблений для встановлення на військових бронемашинах. Оновлену модифікацію цієї зброї – Terrahawk Paladin – представили лише у вересні 2023 року. Defense Express називає її "вкрай ефективною відповіддю на питання, чим дешево збивати "шахеди"".

Комплекс складається з трьох частин: радіолокаційна система, що відповідає за виявлення цілей у будь-яких умовах, автоматичної гармати для знищення цілей, об'єднаної з цифровою системою управління вогнем.

"Особливість установки полягає у повній автономності роботи, а також наявності відповідних датчиків та систем для пошуку, виявлення, захоплення та знищення повітряних, наземних та морських цілей на невеликій дальності", – пише про Terrahawk Paladin портал "Мілітарний".

Як працює Terrahawk Paladin

Комплекс має 4 власні радіолокаційні локатори (РЛС), розміщені на одній щоглі, з активними фазованими антенними решітками. Це дозволяє системі вести пошук цілей, в тому числі малопомітних, на всі 360°. Крім РЛС, встановлена оптична система пошуку та захоплення цілі з денним та нічним каналом. Це забезпечує знищення ворожих цілей за будь-яких погодних умов.

За точність вогню відповідає оптико-прицільна станція SATOS, що є власною розробкою компанії MSI-Defence Systems. Вона оснащена тепловізором та лазерним далекоміром. Система управління вогнем супроводжує виявлені цілі в автоматичному режимі.

Фото: msi-dsl.com

Для знищення цілей використовують 30-міліметрову ланцюгову гармату Mk 44 Bushmaster II, калібр якої можна змінити за бажанням замовника. 30-мм Busmaster II, використаний у стандартній комплектації, може використовувати боєприпаси із програмованим підривом. Розробники декларують, що у випадку їхнього використання дальність знищення повітряної цілі може бути збільшено з 600-800 метрів до 2 км .

Крім того, комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin дозволяє інтегрувати додаткові засоби знищення, наприклад, ракети із напівактивним лазерним наведенням типу APKWS.

Щодо конструкції системи, то комплекс виконаний у виді платформи, яку можна як розміщувати стаціонарно, так і перевозити на вантажному автомобілі. Керування комплексом здійснюється з виносних пультів. Для цього достатньо двох осіб: один відповідає за пошук цілей, а інший – за їхнє знищення.

Також "Паладін" має функцію відстежування цілей з використанням штучного інтелекту (ШІ). Для роботи системи використовується генератор, який забезпечує електропостачання для установки та комплекту управління.

Terrahawk Paladin – ефективна "шахедобійка"

Розробники вказують на багатофункціональність нового сучасного комплексу, який використовуватимуть ЗСУ. Terrahawk Paladin можна розгорнути як єдину систему для точкової оборони, або як частину мережі протиповітряної оборони для захисту більшої зони.

"Це дозволяє Terrahawk Paladin ефективно виконувати широкий спектр польових завдань, таких як захист цінних цілей, критичної інфраструктури, вразливих точок, а також посилення сил для захисту узбережжя та кордону", – йдеться в релізі MSI-Defence Systems.

Фото: msi-dsl.com

BBC називає Terrahawk вдосконаленою версією того рішення, яке Україна поки що наймасовіше використовує для боротьби з російськими "шахедами". Йдеться про так званих "ловців шахедів" – мобільні групи українських військових, що переміщаються на спеціально обладнаних пікапах, в кузові яких встановлений кулемет на турелі.

За оцінкою Defense Express, британська система, особливо у поєднанні з програмованими боєприпасами, є доволі ефективною відповіддю на питання економічного знищення таких загроз, як літакоснаряди Shahed-136. Це дуже важливо, щоб мати можливість захистити українців від ворожих БпЛА, не витрачаючи на протидію дронам дорогі західні снаряди. В статті видання "паладіни" так і називають – "шахедобійки".