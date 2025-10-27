Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала угоди з виробниками наземних роботизованих комплексів для забезпечення Сил оборони у межах програми "Армія Дронів Бонус"
Про це повідомили на сайті міністерства.
"Відтепер військові в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, зможуть самостійно обирати ці засоби в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
Зазначається, що в межах програми "Армія Дронів Бонус" з серпня за допомогою DOT-Chain Defence до ЗСУ передано 71 000 одиниць техніки різних типів, зокрема дрони та засоби РЕБ, загальною вартістю 2,8 млрд грн.
- 5 жовтня Міністерство оборони повідомило про розширення цифрового маркетплейса DOT-Chain Defence, який спрощує та пришвидшує постачання озброєння для українських військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.32
- Актуальне
- Важливе