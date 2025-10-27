Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони

Про це повідомили на сайті міністерства.

"Відтепер військові в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, зможуть самостійно обирати ці засоби в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн

Зазначається, що в межах програми "Армія Дронів Бонус" з серпня за допомогою DOT-Chain Defence до ЗСУ передано 71 000 одиниць техніки різних типів, зокрема дрони та засоби РЕБ, загальною вартістю 2,8 млрд грн.