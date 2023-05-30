Оборонний завод РФ зазнав кібератаки: яких збитків завдали хакери
Іжевський завод "Донвард - Гідравлічні системи" в РФ, що виробляє комплектуючі для російської бронетехніки, зазнав масштабної кібератаки
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела, близькі до української розвідки.
За даними джерела, саме виробництво повністю не зупинено, але робота заводу максимально ускладнена. Він уточнив, що внаслідок атаки було знищено мережеві файлові сховища (NAS) об’ємом 50 терабайт, а також левова частка проектної документації та креслень дослідно-конструкторських робіт за період з 2007 року по нинішній час.
"Знищено клієнтську базу даних. Зашифровано доменну мережу (комп’ютери та серверне обладнання) на понад 200 пристроїв. Видалено всі наявні копії даних. Порушено штатне функціонування програм 1С, СУП (система управління підбором персоналу), PML (система управління життєвим циклом виробництва), PDM (організаційно-технічна система забезпечення управлінням всією інформацією щодо виробів)", - додало джерело.
Окрім цього, здійснено так званий "дефейс" офіційного сайту компанії - видалення web-сторінок та заміна їх на інші. Наразі сайт "Донвард" закритий провайдером без жодних пояснень. За даними видання, адміністратори мережі сповістили співробітників про атаку, але не можуть назвати точні терміни відновлення.
"Очікується, що програмне забезпечення локально запрацює протягом трьох діб. На хоча б часткове відновлення інформації піде понад місяць. Втім, багато даних втрачено остаточно. Наразі співробітники "Донвард" гарячково згадують, як працювали в докомп’ютерну еру", - зазначив інформований співрозмовник РБК-Україна.
Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання "TWELVE". Проте, за даними ЗМІ, акції подібних масштабів, як правило, відбуваються за співпраці з українськими спецслужбами. За даними джерел РБК-Україна, за атакою на "Донвард" стоять кіберсили ГУР Міноборони України.
- Державний департамент США попередив, що Китай може здійснити кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури, включно з нафто- та газопроводами й залізничними системами, після того, як дослідники виявили, що китайська хакерська група шпигувала за такими мережами.
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